Бэйл пропустит две недели из-за травмы
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Нападающий испанского футбольного клуба «Реал» Гарет Бэйл выбыл
из-за травмы на две недели. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
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27-летний валлиец получил повреждение на 38-й минуте матча 33-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» и был заменен на Марко Асенсио.
В ближайшие две недели «Реал» проведет матчи чемпионата Испании с «Депортиво», «Валенсией», «Гранадой», а также первую полуфинальную игру Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».
В текущем сезоне Бэйл провел 26 матчей в всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал три результативные передачи.
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