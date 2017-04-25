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25 апреля 2017, 15:20 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Бэйл пропустит две недели из-за травмы

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Нападающий испанского футбольного клуба «Реал» Гарет Бэйл выбыл из-за травмы на две недели. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

27-летний валлиец получил повреждение на 38-й минуте матча 33-го тура чемпионата Испании против Барселоны и был заменен на Марко Асенсио. Увеличить
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27-летний валлиец получил повреждение на 38-й минуте матча 33-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» и был заменен на Марко Асенсио.

В ближайшие две недели «Реал» проведет матчи чемпионата Испании с «Депортиво», «Валенсией», «Гранадой», а также первую полуфинальную игру Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».

В текущем сезоне Бэйл провел 26 матчей в всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал три результативные передачи.

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