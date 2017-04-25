Добить казахстанский футбол, или Почему лучше не трогать легионеров
Сегодня в нашей стране отмечается День казахстанского футбола, и, в то же самое время, что любопытно, стартует, судя по всему, некая кампания по борьбе с теми, кто делает его лучше, сильнее и конкурентнее на европейской арене.
Министерство культуры и спорта РК разработало законопроект, согласно которому в Казахстане планируется отменить оплату труда
Если, конечно, говорить в целом, то складывается впечатление, что с ситуацией, сложившейся в казахстанском футболе, многоуважаемый господин Мусайбеков знаком более чем поверхностно, — ведь, несмотря на постоянные упреки, именно легионеры и делают погоду в большинстве отечественных клубов, а наши футболисты, скорее, являются их слабым звеном. Даже исходя из простой логики: никто бы не стал ставить на позицию казахстанца иностранного игрока, если б местный был сильнее. Но это далеко не так… Имеется совсем небольшое количество наших соотечественников, демонстрирующих действительно неплохой уровень, в целом же квалификация казахстанцев очень низка… И теперь главное: почему же ни один из чиновников не говорит о зарплатах местных недоигроков, получающих огромные деньги?! Получается, что в легионера всегда можно бросить камень, а признать, что свои просто бездарны и не умеют (а главное — не хотят!) работать над собой, — невероятно трудно? Если уж говорить о подобных мерах, то необходимо применять их ко всем, — то есть, устанавливать конкретный потолок зарплат. Это было бы более справедливым в такой ситуации.
Тем более смешно в этой связи сравнивать футбол с греблей на байдарках и каноэ… Нет, конечно, — и там нужно финансирование, но скажем откровенно: большинство видов спорта не пользуются огромной популярностью у казахстанцев. Исключения составляют только футбол, хоккей и бокс, — остальные никогда не соберут значительной зрительской аудитории. Готовы ли те виды спорта, на которые направят деньги из футбола, получающих огромные деньги?! А ведь так и будет, — если убрать легионеров из большинства казахстанских клубов, то кто там останется? На кого смотреть… Никого попросту нет. Особенно впечатляюще звучит из уст целого
Резюмируя ситуацию: в настоящее время отказаться в отечественном футболе от легионеров, или, как аккуратно предложили в Министерстве культуры и спорта РК, «повесить» их на никому неизвестных и вряд ли встречающихся вообще в природе «спонсоров», которые, якобы,
И
И — да: чтобы быть конкурентоспособными на мировой арене, казахстанским спортсменам, и не только им, нужно учиться выигрывать в реальной борьбе, а не благодаря законам, принимаемым в их пользу в кабинетах власти.
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