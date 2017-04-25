Добить казахстанский футбол, или Почему лучше не трогать легионеров

Министерство культуры и спорта РК разработало законопроект, согласно которому в Казахстане планируется отменить оплату труда футболистов-легионеров за счет бюджетных средств. Именно так заявил вице-министр культуры и спорта РК Сакен Мусайбеков.



Если, конечно, говорить в целом, то складывается впечатление, что с ситуацией, сложившейся в казахстанском футболе, многоуважаемый господин Мусайбеков знаком более чем поверхностно, — ведь, несмотря на постоянные упреки, именно легионеры и делают погоду в большинстве отечественных клубов, а наши футболисты, скорее, являются их слабым звеном. Даже исходя из простой логики: никто бы не стал ставить на позицию казахстанца иностранного игрока, если б местный был сильнее. Но это далеко не так… Имеется совсем небольшое количество наших соотечественников, демонстрирующих действительно неплохой уровень, в целом же квалификация казахстанцев очень низка… И теперь главное: почему же ни один из чиновников не говорит о зарплатах местных недоигроков, получающих огромные деньги?! Получается, что в легионера всегда можно бросить камень, а признать, что свои просто бездарны и не умеют (а главное — не хотят!) работать над собой, — невероятно трудно? Если уж говорить о подобных мерах, то необходимо применять их ко всем, — то есть, устанавливать конкретный потолок зарплат. Это было бы более справедливым в такой ситуации.



Тем более смешно в этой связи сравнивать футбол с греблей на байдарках и каноэ… Нет, конечно, — и там нужно финансирование, но скажем откровенно: большинство видов спорта не пользуются огромной популярностью у казахстанцев. Исключения составляют только футбол, хоккей и бокс, — остальные никогда не соберут значительной зрительской аудитории. Готовы ли те виды спорта, на которые направят деньги из футбола, получающих огромные деньги?! А ведь так и будет, — если убрать легионеров из большинства казахстанских клубов, то кто там останется? На кого смотреть… Никого попросту нет. Особенно впечатляюще звучит из уст целого вице-министра культуры и спорта всего государства фраза: «У профессиональных клубов есть свои спонсоры». Какие конкретно? получающих огромные деньги?! Интересно бы было узнать подробнее, о чем тут вообще речь.



Резюмируя ситуацию: в настоящее время отказаться в отечественном футболе от легионеров, или, как аккуратно предложили в Министерстве культуры и спорта РК, «повесить» их на никому неизвестных и вряд ли встречающихся вообще в природе «спонсоров», которые, якобы, все-таки существуют и в состоянии нести подобные расходы, — просто добить отечественный клубный футбол. А на уровне сборных мы и так на дне… В данный момент легионеры просто необходимы, и если сокращать их число, то только тогда, когда подрастет казахстанская смена, — а это произойдет еще долго, и вот над этим, действительно, стоит, засучив рукава, работать. А данная мера, — если она, конечно, все-таки будет введена, — послужит лишь для увеличения зарплат казахстанским футболистам, и так получающим в десятки раз больше ими заслуженного. Тем самым игрокам, что завершают потом карьеру в расцвете сил, — и таких уже не единицы. Вместе с этим последует падение рейтинга казахстанских клубов в еврокубках и, соответственно, снижение интереса к национальному первенству. Конечно, найдутся сейчас и те, кому такой закон может быть выгоден, — и они обнаружат массу положительного в этих решениях. Сразу же вспомнят и об уволенных местных тренерах, проигравших конкуренцию иностранцам, и о бывших футболистах и их родственниках, заинтересованных в скором трудоустройстве.



И все-таки дадим ответ на главный вопрос по этой теме: чем футбол заслужил подобное финансирование? Да уже хотя бы тем, что те же самые олимпийские виды спорта интересны казахстанцам, в основном, как раз-таки во время проведения Олимпиад, которые, зимняя и летняя, проходят один раз в четыре года каждая. А что прикажете делать болельщикам все остальное время, получающих огромные деньги?! Им останется только окончательно переключиться на зарубежный…



И — да: чтобы быть конкурентоспособными на мировой арене, казахстанским спортсменам, и не только им, нужно учиться выигрывать в реальной борьбе, а не благодаря законам, принимаемым в их пользу в кабинетах власти.