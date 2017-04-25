Шевченко обсудил новый формат чемпионата Украины с тренерами клубов Премьер-лиги
Важнейшая задача — вернуть зрителей на стадионы, считает Андрей Шевченко.
Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко провел встречу с наставниками и представителями клубов
Присоединились к встрече и президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко и представители
«Это очень хорошая инициатива главного тренера национальной сборной, — отметил Андрей Павелко. — Спасибо главным тренерам и представителям клубов, администрации
В свою очередь, Андрей Шевченко отметил, что главная задача на сегодня — вернуть зрителей в Украине на трибуны и интерес у болельщиков к игре миллионов. «Нужно выработать четкую общую стратегию и общие решения, которые будут работать на развитие украинского футбола, учитывая современные реалии и интересы сборных команд страны», — заявил главный тренер национальной сборной Украины.
Одним из вопросов повестки дня было обсуждение
А вот предложение Андрея Шевченко по организации в следующем году зимних сборов национальной и молодежной сборных страны все поддержали единогласно. По словам наставника «сине-желтых», в подготовке сборной важен каждый день.
Отметим, что все соперники нашей команды по отборочному турниру чемпионата мира-2018, кроме сборной Косово, зимой проводили товарищеские матчи или же участвовали в международных турнирах. В частности, Исландия и Хорватия на турнире в Китае сыграли поочередно со сборными хозяев и Чили. Команда Финляндии в ОАЭ провела матчи со сборными Марокко и Словении. Турция планировала контрольную игру с Молдовой, но перенесла поединок на более поздний срок.
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