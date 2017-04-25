Андреа Пирло: Имею право так говорить: «Дай мне мяч и ни о чем не думай!»

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В США в беседе с еженедельником L’Equipe Андреа вернулся в Европу, вспомнил худший день в карьере и самый счастливый и назвал «преемника» — Марко Верратти из «ПСЖ».

«КАЗАЛОСЬ, МЕЖДУ ДВУМЯ ГОЛАМИ ПРОШЛА ВЕЧНОСТЬ…»

— Сейчас в Европе все живут Лигой чемпионов. Все помнят ваши слезы после проигранного «Ювентусом» финала Лиги чемпионов «Барселоне» в 2015-м (1:3 — прим. ред.)…

— Были еще слезы сразу после поражения «Милана» «Ливерпулю» в 2005-м (3:3, 2:3 по пенальти). Самый грустный день в карьере. В раздевалке были все так убиты, что снова навернулись слезы. Было ощущение чего-то совершенно нереального, что этот матч приснился. Как могли проиграть! («Милан» выигрывал 3:0 после первого тайма). Захочешь — не повторишь. Никому не желаю такое пережить.

— Но после полуфинала и финала ЧМ-2006 были уже другие слезы — счастья. А ваш пас в полуфинале с немцами, когда Фабио Гроссо открыл счет на 119-й минуте, был просто шикарным…

— Да, это наверное самые счастливые минуты в карьере. Фантастические, нескончаемые. Мне казалось, что между двумя голами прошла вечность, а на самом деле всего-то минута или две (второй гол забил на 121-й минуте Дель Пьеро). Не выразить словами. Пройти немцев у них дома, в Дортмунде, где они ни разу не проигрывали… А потом — финал….

— Вы действительно ночью накануне этого финала против Франции играли в Play Station с Алесандро Неста?

— Да, да, играли, как всегда. Не один год вместе — в «Милане» и в сборной, всегда этим занимались. Вспоминаю, что моя команда, как обычно, была «Барселона». Ну, а финал был незабываемый. В реальности чувства, эйфория всегда сильнее, чем представляешь себе в мечтах. Мечта, как у героев какого-нибудь фильма или мультиков, может была другая — сыграть с Бразилией в финале. Но и обыграть Францию, поднять над головой Кубок — это неописуемо.

«ВСЕ НАДО ДЕЛАТЬ ПРОСТО…»

— Попробуем провести сеанс психоанализа… Когда получаете мяч, что происходит в вашей голове?

— Да ничего особенного. Даже трудно объяснить. В моем футболе всегда главное было — простота, не надо усложнять, все надо делать просто, чтобы проще было и партнерам.

— У вас особая манера, можно даже назвать вас своего рода архитектором. В школе любимые предметы были геометрия, математика? И вообще, как относитесь к искусству?

— Да я в математике и геометрии всегда был — ноль! Ну, а искусство мне нравится. Но футбол — это все-таки другое. Люблю модерн. Пристрастился в «Милане», Арьедо Брайда (спортивный директор) — он все-время говорил о картинах. Советовал кое-что купить. Водил нас на выставки. С ребятами и кое с кем из тренеров, тем же Мауро Тассотти (второй тренер) ходили на ярмарки художников. У меня дома много картин.

— Любимый художник…

— Пикассо. Каждый раз, когда вижу что-то из его творений — такое впечатление. Нью-Йорк — столица мирового искусства, здесь есть MOMA (музей современного искусства), музей Гуггенхайма. Много картинных галерей — хожу туда частенько.

«ДАЙ МНЕ МЯЧ И НИ О ЧЕМ НЕ ДУМАЙ!»

— Вернемся к футболу. Есть сегодня кто-то похожий на вас, второй Пирло?

— На этой позиции много хороших игроков, но все — другие. Моя манера пока к сожалению неповторима. Но, может быть, завтра появится такой игрок — буду только рад за него.

— Быть таким уникальным — это греет самолюбие?

— Да я не такой самовлюбленный. И не думаю о своей какой-то особенности. Это только вы и прочие говорите. Но приятно слышать, конечно. Смотришь иногда матчи по ТВ видишь, что игроки на моей позиции некоторые вещи просто не просекают. Часто ловлю себя на мысли, что сыграл бы иначе.

— Правда, что однажды во время товарищеского матча с «Ювентусом» вы сказали Штефану Лихтштайнеру: «Ни о чем не думай — просто давай мне всегда мяч»?

— Да, было дело. Я всегда был жаден до мяча. Часто партнеры мне говорили: «Да не могли тебе сделать передачу!» — либо перед ними был соперник или передо мной. А я талдычил одно и то же: «Ничего не знаю — делайте передачу и все!» И дело станет за мной — что-то придумаю. Для меня очень важно — вести игру команды. А для этого мне нужен мяч. А когда я получаю его, уже знаю, что буду делать в следующее мгновении — куда и кому пасовать. Поэтому, считаю, имею право так говорить: «Дай мне мяч и ни о чем не думай». Это замечательная способность — когда перед тем, как получаешь мяч, уже видишь, как будет дальше развиваться атака. Во время матча я хочу управлять командой, игрой. Потому что — это мое, я это могу. Если же не удается быть в эпицентре матча — чувствуешь себя как-то не так….

— Во время матча вы никогда ни в чем не сомневаетесь?

— Никогда. Потому что знаю: если даже ошибусь, всегда будет возможность исправиться.

— А в жизни вы так же уверены в себе?

— Да. Потому что всегда знаю, что хочу, всегда есть четкая цель. И это очень хорошо, что я такой же и в футболе.

— Но неужели не сомневались в себе в трудный период в «Интере» — когда вас одолжили в Реджину (1999/2000) и потом в «Брешию» (первый круг сезона 2001/2002)?

— Нет. Всегда знал себе цену, что должен играть в классной команде, что могу стать одним из лучших.

— И все-таки есть какие-то проблемы?

— Проблема — не знаю пока, чем буду заниматься после окончания карьеры. Не выбрал: то ли тренировать, то ли пойти по административной линии — стану руководителем или еще кем-то. Не знаю и когда закончу играть. У меня еще год контракта с «Нью-Йорк Сити». Посмотрим, как буду чувствовать себя в конце сезона. Но, так или иначе, мой уход не за горами.

«МЫ С ВЕРРАТТИ — РАЗНЫЕ…»

— Вам уже тридцать семь. Что думаете о новом поколении футболистов?

— Они совсем другие, не такие, как мы. Когда я начинал в профессиональном футболе, заходил в раздевалку и был ниже травы тише воды. Просто молчал. Нынешние же двадцатилетние говорят, что хотят. И никто им не запрещает. Может быть, мы позволяем им слишком много, но им так легче войти в коллектив.

— Можно Марко Верратти назвать вашим преемником?

— Верратти очень классный игрок. Он — будущее итальянского и европейского футбола, в ближайшие двадцать лет будет для всех примером. Он играет примерно на той же позиции, что и я. Но мы очень разные. Он больше играет за счет короткого паса, дольше не расстается с мячом, больше водится. Мы пережили вместе много прекрасных моментов в сборной Италии. Говорят, часто высококлассные игроки не могут ужиться в одной команде. Но если это удается, то команда очень от этого выигрывает. Это как раз наш случай.

— Вы были для него авторитетом?

— У нас прекрасные отношения. И сейчас продолжаем видеться, общаться. А в сборной часто сидели болтали то у него, то у меня в номере. Несколько дней тому назад оба участвовали в одной телепередаче. Сразу после матча «ПСЖ» с «Барсой» (4:0 в Лиге чемпионов — 1/8 финала) я послал ему СМСку — поздравил с победой. В тот же вечер он мне сказал, что это поздравление было для него самое ценное из всех. Тогда я ему сказал: «Я скоро заканчиваю, так что ты сегодня — игрок № 1…».

«ВАРИАНТ С “ПСЖ” БЫЛ БЫ ИНТЕРЕСНЫМ…»

— Правда, что в 2011-м был какой-то разговор между вами и спортивным директор «ПСЖ» Леонардо?

— Правда. Он позвонил однажды утром и спросил, не хочу ли играть в «ПСЖ». Но двумя днями раньше я уже подписал контракт с «Ювентусом». Так что ничего не выгорело. А так вариант был интересный.

— Так что он конкретно вам сказал?

— Да ему не было нужды искать какие-то особые слова и уговаривать. Потому что я его очень уважал и уважаю — как игрока, когда-то мы играли вместе, как тренера (он меня тренировал), как одного из руководителей «Милана».

— Если бы не подписали контракт с «Ювентусом», согласились бы на вариант с «ПСЖ»?

— Не знаю. Но ясно, что встретился бы с Леонардо, выслушал его предложение….

— В 2010-м Пеп Гвардиола вас приглашал в «Барсу»…

— Однажды «Милан» играл товарищеский матч с «Барселоной» на Ноу Камп. После матча Гвардиола пригласил меня в свой офис на стадионе. Он хотел узнать, не соглашусь ли я перейти в «Барсу». Большая, конечно, честь. Но «Милан» не хотел со мной расставаться.