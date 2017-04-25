Андреа Пирло: Имею право так говорить: «Дай мне мяч и ни о чем не думай!»
Один из лучших центральных полузащитников в мире, рекордсмен итальянской Серии А по голам, забитым штрафными ударами (28), доигрывает нынче в «Нью-Йорк Сити».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В США в беседе с еженедельником L’Equipe Андреа вернулся в Европу, вспомнил худший день в карьере и самый счастливый и назвал «преемника» — Марко Верратти из «ПСЖ».
«КАЗАЛОСЬ, МЕЖДУ ДВУМЯ ГОЛАМИ ПРОШЛА ВЕЧНОСТЬ…»
— Сейчас в Европе все живут Лигой чемпионов. Все помнят ваши слезы после проигранного «Ювентусом» финала Лиги чемпионов «Барселоне» в 2015-м (1:3 — прим. ред.)…
— Были еще слезы сразу после поражения «Милана» «Ливерпулю» в 2005-м (3:3, 2:3 по пенальти). Самый грустный день в карьере. В раздевалке были все так убиты, что снова навернулись слезы. Было ощущение
— Но после полуфинала и финала ЧМ-2006 были уже другие слезы — счастья. А ваш пас в полуфинале с немцами, когда Фабио Гроссо открыл счет на 119-й минуте, был просто шикарным…
— Да, это наверное самые счастливые минуты в карьере. Фантастические, нескончаемые. Мне казалось, что между двумя голами прошла вечность, а на самом деле
— Вы действительно ночью накануне этого финала против Франции играли в Play Station с Алесандро Неста?
— Да, да, играли, как всегда. Не один год вместе — в «Милане» и в сборной, всегда этим занимались. Вспоминаю, что моя команда, как обычно, была «Барселона». Ну, а финал был незабываемый. В реальности чувства, эйфория всегда сильнее, чем представляешь себе в мечтах. Мечта, как у героев
«ВСЕ НАДО ДЕЛАТЬ ПРОСТО…»
— Попробуем провести сеанс психоанализа… Когда получаете мяч, что происходит в вашей голове?
— Да ничего особенного. Даже трудно объяснить. В моем футболе всегда главное было — простота, не надо усложнять, все надо делать просто, чтобы проще было и партнерам.
— У вас особая манера, можно даже назвать вас своего рода архитектором. В школе любимые предметы были геометрия, математика? И вообще, как относитесь к искусству?
— Да я в математике и геометрии всегда был — ноль! Ну, а искусство мне нравится. Но футбол — это
— Любимый художник…
— Пикассо. Каждый раз, когда вижу
«ДАЙ МНЕ МЯЧ И НИ О ЧЕМ НЕ ДУМАЙ!»
— Вернемся к футболу. Есть сегодня
— На этой позиции много хороших игроков, но все — другие. Моя манера пока к сожалению неповторима. Но, может быть, завтра появится такой игрок — буду только рад за него.
— Быть таким уникальным — это греет самолюбие?
— Да я не такой самовлюбленный. И не думаю о своей
— Правда, что однажды во время товарищеского матча с «Ювентусом» вы сказали Штефану Лихтштайнеру: «Ни о чем не думай — просто давай мне всегда мяч»?
— Да, было дело. Я всегда был жаден до мяча. Часто партнеры мне говорили: «Да не могли тебе сделать передачу!» — либо перед ними был соперник или передо мной. А я талдычил одно и то же: «Ничего не знаю — делайте передачу и все!» И дело станет за мной —
— Во время матча вы никогда ни в чем не сомневаетесь?
— Никогда. Потому что знаю: если даже ошибусь, всегда будет возможность исправиться.
— А в жизни вы так же уверены в себе?
— Да. Потому что всегда знаю, что хочу, всегда есть четкая цель. И это очень хорошо, что я такой же и в футболе.
— Но неужели не сомневались в себе в трудный период в «Интере» — когда вас одолжили в Реджину (1999/2000) и потом в «Брешию» (первый круг сезона 2001/2002)?
— Нет. Всегда знал себе цену, что должен играть в классной команде, что могу стать одним из лучших.
— И
— Проблема — не знаю пока, чем буду заниматься после окончания карьеры. Не выбрал: то ли тренировать, то ли пойти по административной линии — стану руководителем или еще
«МЫ С ВЕРРАТТИ — РАЗНЫЕ…»
— Вам уже тридцать семь. Что думаете о новом поколении футболистов?
— Они совсем другие, не такие, как мы. Когда я начинал в профессиональном футболе, заходил в раздевалку и был ниже травы тише воды. Просто молчал. Нынешние же двадцатилетние говорят, что хотят. И никто им не запрещает. Может быть, мы позволяем им слишком много, но им так легче войти в коллектив.
— Можно Марко Верратти назвать вашим преемником?
— Верратти очень классный игрок. Он — будущее итальянского и европейского футбола, в ближайшие двадцать лет будет для всех примером. Он играет примерно на той же позиции, что и я. Но мы очень разные. Он больше играет за счет короткого паса, дольше не расстается с мячом, больше водится. Мы пережили вместе много прекрасных моментов в сборной Италии. Говорят, часто высококлассные игроки не могут ужиться в одной команде. Но если это удается, то команда очень от этого выигрывает. Это как раз наш случай.
— Вы были для него авторитетом?
— У нас прекрасные отношения. И сейчас продолжаем видеться, общаться. А в сборной часто сидели болтали то у него, то у меня в номере. Несколько дней тому назад оба участвовали в одной телепередаче. Сразу после матча «ПСЖ» с «Барсой» (4:0 в Лиге чемпионов — 1/8 финала) я послал ему СМСку — поздравил с победой. В тот же вечер он мне сказал, что это поздравление было для него самое ценное из всех. Тогда я ему сказал: «Я скоро заканчиваю, так что ты сегодня — игрок № 1…».
«ВАРИАНТ С “ПСЖ” БЫЛ БЫ ИНТЕРЕСНЫМ…»
— Правда, что в 2011-м был
— Правда. Он позвонил однажды утром и спросил, не хочу ли играть в «ПСЖ». Но двумя днями раньше я уже подписал контракт с «Ювентусом». Так что ничего не выгорело. А так вариант был интересный.
— Так что он конкретно вам сказал?
— Да ему не было нужды искать
— Если бы не подписали контракт с «Ювентусом», согласились бы на вариант с «ПСЖ»?
— Не знаю. Но ясно, что встретился бы с Леонардо, выслушал его предложение….
— В 2010-м Пеп Гвардиола вас приглашал в «Барсу»…
— Однажды «Милан» играл товарищеский матч с «Барселоной» на Ноу Камп. После матча Гвардиола пригласил меня в свой офис на стадионе. Он хотел узнать, не соглашусь ли я перейти в «Барсу». Большая, конечно, честь. Но «Милан» не хотел со мной расставаться.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter