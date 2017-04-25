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25 апреля 2017, 11:02 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Кристал Пэлас» готов продать Заха за £ 40 млн

«Кристал Пэлас» назвал сумму, за которую он готов продать полузащитника Уилфрида Заха.

Кристал Пэлас назвал сумму за которую он готов продать полузащитника Уилфрида Заха. Увеличить
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Как сообщает The Times, лондонский клуб будет готов расстаться с одним из своих лидеров, если за него предложат £ 40 млн.

При этом «Кристал Пэлас» не горит желанием, чтобы Заха покинул ряды команды и предлагает футболисту сборной Кот’д-Ивуара новый контракт, по которому его зарплата будет £ 120 тыс. в неделю. При этом сам хавбек склонен к тому, чтобы перейти в другой клуб.

В текущем сезоне чемпионата Англии Заха сыграл 30 матчей, забил шесть мячей и сделал девять передач.

Кристал Пэлас
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