Премьер-лига может расшириться до 16 команд уже через год-два
Президент УПЛ рассказал о перспективах сильнейшего футбольного дивизиона Украины.
Президент
«Наше предложение от
«Это предложение все поддержали. Потом выступили оба телетранслятора, а после мы подвели итоги и объяснили все плюсы в формате из 12 команд в четыре круга», — добавил президент лиги.
Накануне состоялось собрание представителей чемпионата Украины, по итогам которого стало известно, что в следующем розыгрыше УПЛ, как и в нынешнем сезоне, остается 12 команд.
Уже сегодня утверждением формата начнет заниматься специальная рабочая группа, а окончательное решение по следующему чемпионату
Как сообщал УНИАН, нынешний сезон чемпионата Украины проводится по схеме, согласно которой 12 команд после двух кругов поделены на две шестерки. Первая ведет борьбу за чемпионство и выход в еврокубки, а вторая — за выживание в элите.
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