Старридж, скорее всего, пропустит остаток сезона в АПЛ
Нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж, скорее всего, пропустит остаток сезона и по окончании чемпионата может остаться без команды.
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Видимо, что-то случилось...
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Футболиста давно преследуют травмы,
В матче 31-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0) Старридж спустя два месяца вновь был включён в заявку, но через два тура опять получил травму. Проведя 8 минут на поле в поединке с «Вест Бромвич Альбион» (1:0) форвард получил повреждение. The Telegraph сообщает, что 27-летний футболист, скорее всего, пропустит остаток сезона.
Источник утверждает, что травматичность Старриджа может поставить крест на его карьере в «Ливерпуле», который он может покинуть уже летом. Мерсисайдцам ещё предстоит найти команду для Старриджа, чей контракт действует до конца сезона-2018/19.
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