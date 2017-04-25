Старридж, скорее всего, пропустит остаток сезона в АПЛ

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Футболиста давно преследуют травмы, из-за которых он не может вернуться на прежний уровень. В текущем сезоне АПЛ Старридж лишь 16 раз появился на поле и забил 2 гола. При этом большую часть чемпионата игрок провёл в лазарете.

В матче 31-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0) Старридж спустя два месяца вновь был включён в заявку, но через два тура опять получил травму. Проведя 8 минут на поле в поединке с «Вест Бромвич Альбион» (1:0) форвард получил повреждение. The Telegraph сообщает, что 27-летний футболист, скорее всего, пропустит остаток сезона.

Источник утверждает, что травматичность Старриджа может поставить крест на его карьере в «Ливерпуле», который он может покинуть уже летом. Мерсисайдцам ещё предстоит найти команду для Старриджа, чей контракт действует до конца сезона-2018/19.