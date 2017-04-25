Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29542325/
25 апреля 2017, 11:03 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Старридж, скорее всего, пропустит остаток сезона в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж, скорее всего, пропустит остаток сезона и по окончании чемпионата может остаться без команды.

Нападающий Ливерпуля <span class=error>Дэниел</span> <span class=error>Старридж</span> скорее всего пропустит остаток сезона и по окончании чемпионата может остаться без команды. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Футболиста давно преследуют травмы, из-за которых он не может вернуться на прежний уровень. В текущем сезоне АПЛ Старридж лишь 16 раз появился на поле и забил 2 гола. При этом большую часть чемпионата игрок провёл в лазарете.

В матче 31-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0) Старридж спустя два месяца вновь был включён в заявку, но через два тура опять получил травму. Проведя 8 минут на поле в поединке с «Вест Бромвич Альбион» (1:0) форвард получил повреждение. The Telegraph сообщает, что 27-летний футболист, скорее всего, пропустит остаток сезона.

Источник утверждает, что травматичность Старриджа может поставить крест на его карьере в «Ливерпуле», который он может покинуть уже летом. Мерсисайдцам ещё предстоит найти команду для Старриджа, чей контракт действует до конца сезона-2018/19.

Ливерпуль
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов