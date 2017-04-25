Наши за границей. Почка за Лепу

Лишь из лиг Топ-5 приходят плохие новости — ни одной игровой минуты для украинцев.

Бельгия

Лучшая еврокампания «Генка» в истории закончилась. С одной стороны жаль, поскольку в итоге бельгийцам не хватило лишь одного мяча для перевода в овертайм и четвертого четвертьфинального противостояния Лиги Европы. С другой стороны, за этот евросезон провинциальный клуб заслужил лишь комплименты.



Матчи с «Сельтой» (2:3, 1:1) были весьма поучительны и в плане оценки нынешнего уровня Руслана Малиновского. Во-первых, бросается в глаза недостаточная физическая выносливость, поскольку оба вторых тайма он провел хуже, чем первые, выглядел уставшим и дважды был заменен из-за повреждения (во втором матче — на 72-ой минуте). Также оставляет желать лучшего его игра в отборе. Перехваты мяча у Руслана получаются гораздо лучше. А вот стыки на земле и плотное прикрытие соперников — над этим следует еще немало поработать. Хотя и стоит отметить четыре выигранных верховых дуэли в ответном матче. Но финт Мальо на 11-ой минуте — и ответное действие украинца могло показаться арбитру и причиной для пенальти. А на 43-ей минуте он дважды не прервал прострелы, и его команде дважды повезло.



Цитата Что же касается развития атак — то здесь Руслан незаменим для команды. В том же первом тайме отчетного матча он был лучшим на поле по общему числу передач и вторым — по касаниям мяча.

Правда, и он и партнеры слишком увлекались лонгболлами, что сводило на нет все попытки взвинтить темп и приводило к потерям (4 у Руслана). Один заброс на Троссара все же прошел, и тот навесил на Саматту, пробившего выше ворот. Но этого мало. Так что игравшие на 0:0 гости чувствовали себя вполне комфортно.



Во втором тайме Руслан оставался первым по касаниям мяча. Однако всего 16 таких за 27 минут — это слишком мало. Он часто выпадал из игры. И в итоге гости чувствовали себя еще увереннее, атаковали опаснее (пас вразрез мимо украинца, выход один-на-один — вратарь отбил) и забили. В голевом эпизоде после ошибки партнера 18-й номер так и не смог догнать Систо, хотя и был близок. С другой стороны, он все же отметился в атаке. Хорошая комбинация и неточный полупрострел-полуудар низом с 20-ти метров. Еще одна «стенка» с Посуэло на 68-ой минуте (чуть не достал), неточность защитника, перехват Троссара и гол. Но силы уже стремительно иссякали.

В матче лигоевропейского плей-офф против «Мускрона» Малиновский получил отдых, оставшись в запасе. «Генк» справился и без него, победив со счетом 6:0 и выйдя на показатель в 12 очков из 12-ти возможных с разницей мячей 14:0.



Андрей Тотовицкий явно добавляет в последние недели. Место в сборной тура Voetbalkrant.com неделю назад, гол в матче против «Эупена» (3:3). Здесь он вышел на замену на 35-ой минуте, причем его замена была уже второй в матче от крайне недовольного игрой своей команды тренера, несмотря на небезнадежный счет 1:2. В целом был не особо заметен, но в начале второго тайма во время розыгрыша углового мяч после его удара левой с острого угла задел вратаря и был выбит защитником с линии. На 90-й минуте ошибка соперника при пасе поперек позволила ему выйти один-на-один и забить. А еще через минуту «Кортрейку» удалось забить и третий и спасти матч.



«Мехелен» — «Стандард» 1:0. Валерий Лучкевич отыграл 18 минут, действуя на левом фланге.



«Сент-Трюйден» — «Унион» 0:1. Роман Безус — запас.

Греция

Евгений Шахов, лучший игрок «ПАОКа» в марте, в праздничном интервью говорил довольно банальные вещи о важности побед и командных действий. Оказалось — не зря. Поскольку в предпоследнем туре «регулярки» забить очередной гол ему немало помогли партнеры.

Цитата Судьба встречи в гостях с «Платаниасом» (3:1, впервые за 17 лет добыты 19 побед в чемпионате) была решена уже к восьмой минуте, когда счет стал 2:0. Далее гости очень спокойно оборонялись и контролировали игру, кроме десяти неприятных минут во втором тайме. Тогда напряжение третьим голом снял именно Шахов.

На 62-ой минуте после прострела ему просто оставили мяч в 13-ти метрах от ворот, от подхватил его, продвинулся еще на 4−5 и спокойно пробил низом в противоход вратарю. Заменен на 71-ой минуте из-за потребности в отдыхе перед ответным матчем Кубка с «Панатинаикосом». К сожалению, седьмая желтая карточка в сезоне оставляет Шахова вне игры на два матча лиги подряд. Виталий Приндета остался в запасе «Платаниаса» (7).



«ПАОК» обеспечил себе второе место. «Олимпиакос» отпраздновал завоевание чемпионского титула. Хотя, возможно, рано. Ведь сегодня может быть лишен шести очков согласно Регламенту лиги за словесные (а, по некоторым данным — и физические) атаки функционеров клуба на арбитров кубкового матча против «АЕКа». Если это случится — на первое место выйдет «ПАОК». Решение будет вынесено сегодня. А тем временем в матче лиги «АЕК» (5) дал отдохнуть Дмитрию Чигринскому, оставив его в запасе. «Левадиакос» был переигран в гостях со счетом 2:0 и без его помощи.



Кстати, этот результат помог и другому украинцу — благодаря поражению «Левадиакоса» Евгений Селин и «Астерас» удержались в Суперлиге даже несмотря на 3:4 в гостях против уже давно вылетевшей «Верии». Оборона «звезд» отыграла крайне плохо. Сам Селин не смог прервать голевой прострел на линию вратарской, неудачно пытаясь сделать этой пяткой, был опережен соперником в двух метрах от ворот при голевом простреле уже справа, дважды неуклюже выбивал мяч, и после повторных ударов с 14−16 метров спасал вратарь. А во время контратаки по левой стороне игроку «Верии» удалось нанести удар несмотря на подкат 33-го номера «Астераса», и мяч от рук вратаря залетел в ближний угол. Впрочем, оставшихся в Высшем дивизионе не судят.

Турция

«Карабюкспор» (11) не выигрывает уже в четвертом матче подряд. Хотя дома против «Касымпаши» (0:0) имел шансы забить, и не один. Активно атаковали ворота соперника Андрей Близниченко и Евгений Селезнев, вместе нанеся половину ударов своей команды. Правда, Андрей часто выпадал из игры и был довольно логично заменен на 64-ой минуте. Его неплохая комбинация с партнерами в центре поля закончилась ударом выше ворот с 28-ми метров. Удар с 17-ти метров был еще более неточным.



Цитата Евгений же был гораздо ближе к голу. Дважды — после перехвата партнера и отскока и обычного паса — он входил в штрафную по левой стороне и закручивал в дальний верхний угол.

Один удар откровенно не получился, а второй блестяще кончиками пальцев вытащил вратарь. После еще одного рикошета он раскрутил защитника и пробил с 15-ти метров — также неточно. А удар с примерно того же расстояния с более острого угла уверенно взял вратарь. Заменен на 88-ой минуте.



«Галатасарай» — «Фенербахче» (3) 0:1. Александр Караваев — вне заявки.

Польша

Последний тур регулярного первенства сложился для украинцев наилучшим образом — все они оказались в первой восьмерке. «Ягеллония» в скучном матче, большей частью проходившем в центре поля, переиграла в гостях «Пяст» (1:0) и осталась лидером. Главный тренер команды даже сравнил ее с «Лестером», в чемпионском сезоне также часто выигрывавшим минимально. Тарас Романчук и Дмитрий Хомченовский отыграли полный матч. Опорник стал вторым в команде по общему числу касаний и первым — по передачам, тем самым помогая доминировать в первом тайме. Во втором же «Яга» проиграла центр поля и довольно нервно оборонялась.



Цитата Тарас скидывал мяч головой под удар Шеридана с угла штрафной и пропускал пас мимо себя на выход соперника один-на-один. В обоих случаях вратари спасали

. Вингер неточно пробил штрафной и отдал несколько опасных «кроссов». Один из них — справа налево на Рунье — закончился скидкой хорвата головой на Шеридана, также головой забившего единственный гол в матче. По окончании которого Романчук говорил о важности второй гостевой победы подряд, тяжелом матче и игнорировании результатов других команд.



Владимир Костевич после нескольких более спокойных матчей вновь отыграл впечатляюще и вошел в сборную тура немалого количества польских изданий. Журналисты отмечали его неустанное движение, лидерство по прострелам/навесам в штрафную (4) и ассист ко второму голу одним из них, а именно — забросом от боковой линии под удар Гайоша слета с 13-ти метров. Правда, следует вспомнить и чуть не автогол украинца после прострела под давлением соперника. Мяч прошел рядом со штангой. «Лех» уже в шестой раз в 2017-ом году победил со счетом 3:0 («Рух») и поднялся на третье место.



И «Короне», и «Брук-Бет Термалике», несмотря на очный матч, удалось удержаться в первой восьмерке. Победили гости со счетом 1:0. Защита «слоников» отыграла весьма уверенно, кроме последних минут. В одном из эпизодов Артем Путивцев (желтая карточка) проиграл борьбу на левом фланге, и два последующих удара были очень опасными. А гол Абало после заброса над украинцем был отменен из-за крайне сомнительного офсайда. В это время Сергея Пилипчука уже не было на поле — он был заменен на 71-ой минуте. До этого отметившись неточным ударом из района линии штрафной и таким же с более дальнего расстояния. Кстати, и неудачный подкат Путивцева в начале матча не закончился ничем — партнеры страховали.

Азербайджан

«Габала» не проиграла дома «Интеру», более того — даже победила со счетом 4:3 и завоевала серебряные медали первенства досрочно. Матч проходил в свободной «пляжной» атмосфере, со множеством атак. Первый час игры хозяева должны были выиграть со счетом не 3:1, а как минимум 6:1.

Цитата Главный тренер Роман Григорчук по окончании матча в итоге остался недоволен плохой реализацией, называя ее главной причиной и общего поражения в борьбе за чемпионский титул.

Все же он призвал радоваться второму месту, а не огорчаться поражению в борьбе за первое. Нацеливается на финал Кубка с «Карабахом», из лагеря которого доносятся слова о самом тяжелом чемпионстве из четырех выигранных, что вполне можно считать и похвалой сопернику. И видит немало позитива в успешной по меркам клуба еврокампании и в выработке яркого игрового стиля. Виталий Вернидуб, сообщивший, что уже вернулся к пробежкам, также говорил о допущенных ошибках как причинах неудачи в лиге.



Кстати, Дмитрий Безотосный в отчетном матче отыграл непривычно слабо. В первом тайме он не нашел общий язык с защитниками, и мяч от него и от них срикошетил к Алиеву, открывшему счет на первой минуте. Во втором — отбил удар издали перед собой (добивал соперник из офсайда) и не смог отбить еще один в ближний угол — мяч от его рук закатился в ворота.



Кирилл Петров травмирован и не играл в матче «Нефтчи».

Хорватия

Дмитрий Лепа продолжает забивать, а его «Осиек» продолжает выигрывать и остается третьим. Свой шестой гол в пяти последних матчах украинец забил уже на девятой минуте домашнего матча против «Интера Запрешич» (2:1). Тогда низкорослый футболист подключился в штрафную без мяча и головой с четырех метров поразил ворота. Поучаствовал он и во втором голе на 89-ой минуте, отправив партнера в забег по левому флангу. Тот прострелил, защитник неудачно выбил, и Лукич добил. Эти действия Дмитрия (желтая карточка) особо ценны, поскольку его команда в целом провела неудачный матч, атаковала мало и больше отбивалась от атак соперника. 27-й номер хозяев, кроме голевых эпизодов, запомнился разве что неточным ударом слета с 18-ти метров.



Цитата На предматчевой пресс-конференции Лепа напомнил, что приехал в Осиек травмированным, потому далеко не сразу заиграл на должном уровне.

Однако нынешний уровень — еще не предел его возможностей. Также он отметил, что наилучшим образом может себя реализовать именно на позиции под нападающим, где получает больший простор. Хорватская пресса уже считает полмиллиона евро, которые «Осиек» вроде бы должен выплатить «Академии Пушкаша» за выкуп его контракта, небольшой суммой. Мгновенно влюбившиеся в него представители «ультрас» клуба готовы даже пожертвовать на это почку (да, метафорически, но такие слова все же много значат) и уже приносят на матчи флаги Украины. Лепа же считает хорватскую лигу сильнее и венгерской, и украинской, желает играть за сборную Украины и продолжать карьеру в Осиеке.



Испания. Примера. «Севилья» — «Гранада» 2:0. Артем Кравец вне заявки из-за повреждения. Его команда на 19-ом месте.



«Малага» (15) — «Валенсия» 2:0. Денис Бойко — запас.



Сегунда. «Райо Вальекано» — «Луго» (9) 2:0. Василий Кравец — полный матч. Второй гол состоялся после прорыва мимо него по флангу и прострела на Манушу.



Иван Зотько и Юрий Ткачук остались в запасе своих команд в матчах Сегунды Б.



Италия. Серия Б. «Тернана» — «Фрозиноне» (3) 2:0. Василий Прийма — запас.



Германия. Ни один из выступающих в Бундеслиге украинцев не попадал в заявку в матчах лиги и Лиги Европы. А в Четвертом дивизионе 16-ым голом в сезоне отличился Мирослав Славов. Его «БАК» (4) переиграл в гостях «Люкенвальде» со счетом 5:0. За проигравших (16) 21-ый полный матч в сезоне отыграл Дмитрий Репетило.



Нидерланды. «ПСВ» (3) — «Аякс» 1:0. Александр Зинченко — запас.



Болгария. «ЦСКА» — «Лудогорец» (1) 1:1. Игорь Пластун — запас.



«Левски» — «Дунав» (5) 1:1. Алексей Ларин — полный матч.



Кубок. «Лудогорец» — «Литекс» 4:0. Пластун — полный матч.



Чехия. «Збройовка» (12) — «Млада Болеслав» 2:3. Борис Тащи — полный матч. На 16-ой минуте после прострела плохо принял мяч на линии вратарской, но тот отскочил к партнеру по команде, открывшему счет.



Македония. Лига. «Шкупи» — «Вардар» (1) 0:2. Евгений Новак — полный матч и желтая карточка.



Кубок. Полуфинал. «Шкендия» — «Вардар» 0:1 (вылет). Новак — полный матч.



Сербия. «Спартак» — «Металац» (13) 3:1. Тарас Бондаренко — полный матч и желтая карточка. «Металац» — «Бачка» 2:1. Бондаренко — вне заявки.

Венгрия. «МТК» (10) — «Видеотон» 1:1. Юрий Коломоец — заменен на четвертой добавленной минуте, до этого забил гол (получил пас с фланга, развернулся и пробил в девятку) и получил желтую карточку.



«Вашаш» (3) — «Гонвед» 1:0. Евгений Павлов — запас.



«Дьирмот» (последнее) — «Ференцварош» 2:3. Александр Надь — полный матч. Алексей Антонов — запас.



Казахстан. «Ордабасы» (5) — «Тобол» 1:2. Кирилл Ковальчук — 80 минут и гол.



Беларусь. «Крумкачы» — «БАТЭ» 2:3. Александр Батищев — гол за хозяев.



«Славия» — «Минск» 1:1. Максим Слюсар — гол и желтая карточка за хозяев.



«Днепр» Могилев — «Нафтан» 4:0. Владислав Гевлич — 81 минута, желтая карточка и гол.



«Слуцк» — «Городея» 1:1. Дмитрий Юсов — гол за хозяев.



Грузия. «Динамо» Батуми (7) — «Торпедо» Кутаиси 1:3. Ярослав Квасов — 66 минут и гол.



Азия. Кубок АФК. «Истиклол» — «Алай» 3:1. Артем Барановский — полный матч за хозяев.



Узбекистан. «Бухара» (7) — «Маш'ал» 2:2. Владимир Баенко — гол.