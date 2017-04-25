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25 апреля 2017, 9:48 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

As: Лев может сменить Зидана в «Реале», если клуб не выиграет ЛЧ или Примеру

МОСКВА, 25 апр — Р-Спорт. Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев может сменить Зинедина Зидана на посту главного тренера мадридского «Реала», если клуб в текущем сезоне не выиграет Лигу чемпионов или чемпионский титул в Испании, сообщает As.

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев может сменить Зинедина Зидана на посту главного тренера мадридского Реала если клуб в текущем сезоне не выиграет Лигу чемпионов или чемпионский титул в Испании сообщает As. Увеличить
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Позиции Зидана пошатнулись после поражения в «эль класико» — 23 апреля в Мадриде «Барселона» в рамках 33-го тура чемпионата Испании обыграла «Реал» со счетом 3:2. Поданным СМИ, клуб уже определился с кругом кандидатов на смену Зидану, если не будет выполнено одно из вышеуказанных условий. Контракт Лева со сборной Германии рассчитан до 2020 года, но в нем есть пункт, согласно которому специалист может покинуть свой пост, если поступит предложение от одного из ведущих клубов. Среди таких «Барселона», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

Еще два кандидата на пост главного тренера «Реала» работают в чемпионате Англии. Это Антонио Конте из «Челси» и Маурисио Почеттино из «Тоттенхэма». Тем не менее, как сообщает издание, обоих специалистов удерживают «дорогие» контракты.

«Реал» в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с мадридским «Атлетико». Матчи пройдут 2 и 10 мая. В чемпионате Испании за пять туров до конца «Королевский клуб» идет на втором месте (75 очков), уступая лидирующей «Барселоне» по дополнительным показателям.

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