Ван Боммел назначен тренером юношеской команды ПСВ
Бывший футболист,
экс-капитан сборной Голландии Марк ван Боммел назначен тренером команды ПСВ U-19, сообщает официальный сайт команды из Эйндховена.
Детали контракта 40-летнего специалиста с командой не разглашаются.
Стоит отметить, что помимо работы с юношами ПСВ, ван Боммел продолжит выполнять обязанности ассистента Берта ван Марвейка в сборной Саудовской Аравии до чемпионата мира-2018.
Напомним, Марк играл за ПСВ в качестве футболиста с 1999 по 2005 год, а также в сезоне-2012/13. В составе клуба он четыре раза становился чемпионат страны. Также он выступал за «Фортуну», «Барселону», «Баварию», «Милан».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter