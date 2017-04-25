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25 апреля 2017, 1:53 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Ван Боммел назначен тренером юношеской команды ПСВ

Бывший футболист, экс-капитан сборной Голландии Марк ван Боммел назначен тренером команды ПСВ U-19, сообщает официальный сайт команды из Эйндховена.

Детали контракта 40-летнего специалиста с командой не разглашаются.

Стоит отметить, что помимо работы с юношами ПСВ, ван Боммел продолжит выполнять обязанности ассистента Берта ван Марвейка в сборной Саудовской Аравии до чемпионата мира-2018.

Напомним, Марк играл за ПСВ в качестве футболиста с 1999 по 2005 год, а также в сезоне-2012/13. В составе клуба он четыре раза становился чемпионат страны. Также он выступал за «Фортуну», «Барселону», «Баварию», «Милан».

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