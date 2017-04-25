Ван Боммел назначен тренером юношеской команды ПСВ

Детали контракта 40-летнего специалиста с командой не разглашаются.

Стоит отметить, что помимо работы с юношами ПСВ, ван Боммел продолжит выполнять обязанности ассистента Берта ван Марвейка в сборной Саудовской Аравии до чемпионата мира-2018.

Напомним, Марк играл за ПСВ в качестве футболиста с 1999 по 2005 год, а также в сезоне-2012/13. В составе клуба он четыре раза становился чемпионат страны. Также он выступал за «Фортуну», «Барселону», «Баварию», «Милан».