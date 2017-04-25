Голкипер «Марселя» Пеле отсудил у «Тулузы» почти € 1,5 млн
Апелляционный суд Тулузы удовлетворил иск голкипера «Марселя» Йоанна Пеле в отношении его бывшей команды, «Тулузы», сообщает L’Equipe.
По информации издания, суд обязал «Тулузу» выплатить игроку € 1,425 млн в качестве ущерба за неправомерный разрыв соглашения в 2012 году. По словам адвоката Пеле, его бывший клуб поступил с его клиентом оскорбительно.
Пеле перешёл в «Тулузу» из «Ле Мана» в 2009 году, а на следующий год у него обнаружили тромбоэмболию лёгочной артерии.
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