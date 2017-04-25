Голкипер «Марселя» Пеле отсудил у «Тулузы» почти € 1,5 млн

По информации издания, суд обязал «Тулузу» выплатить игроку € 1,425 млн в качестве ущерба за неправомерный разрыв соглашения в 2012 году. По словам адвоката Пеле, его бывший клуб поступил с его клиентом оскорбительно.

Пеле перешёл в «Тулузу» из «Ле Мана» в 2009 году, а на следующий год у него обнаружили тромбоэмболию лёгочной артерии. Из-за этой травмы в 2012 году игрок был вынужден сделать паузу в карьере. Клуб, не дождавшись окончания лечебного процесса Йоанна, расторг соглашение. Пеле возобновил свою карьеру в начале 2014 года в «Сошо», а в 2015 году перешёл в «Марсель».