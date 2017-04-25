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25 апреля 2017, 0:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Эвертон» стал чемпионом молодёжной АПЛ

«Эвертон» досрочно обеспечил себе победу в чемпионате АПЛ среди молодежных команд U23. «Манчестер Сити» в выездном матче 21-го тура первенства уступил «Ливерпулю» со счетом 2:3 и лишился шансов обойти «ирисок».

За тур до окончания первенства «Эвертон» (48 очков) занимает первое место в турнирной таблице. На вторую строчку претендуют «Манчестер Сити» (42 балла) и «Ливерпуль» (40 очков).

Четвертое место занимает «Арсенал» (32 балла), на пятой строчке находится другой лондонский клуб — «Челси» (30 очков).
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