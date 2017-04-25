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25 апреля 2017, 0:08 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Ньюкасл» разгромил «Престон» и обеспечил себе выход в английскую футбольную премьер-лигу

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. «Ньюкасл» одержал крупную победу над «Престоном» со счетом 4:1 в домашнем матче 44-го тура второго по силе английского дивизиона чемпионата Англии — чемпионшипа.

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В составе победителей забитыми мячами отметились Айозе Перес (7-я, 67-я минуты), Кристиан Атсу (45) и Мэтт Ричи (65). У проигравших отличился Джордан Хьюджилл (14). На 64-й минуте с поля был удален полузащитник гостей Пол Галлахер.

За два тура до конца чемпионата «Ньюкасл», набрав 88 очков, обеспечил себе как минимум второе место в турнирной таблице и участие в английской премьер-лиге в следующем сезоне, у ближайшего преследователя команды «Рединга» в активе 79 очков. «Ньюкасл» вылетел в чемпионшип по итогам предыдущего сезона, заняв в премьер-лиге 18-е место. Ранее место в высшем дивизионе первенства страны себе обеспечил «Брайтон», который с 92 очками идет первым. «Престон» с 61 очком идет на 11-й позиции.

В следующем туре «Ньюкасл» 28 апреля в гостях сыграет с «Кардиффом», «Престон» на следующий день на своем поле примет «Ротерхэм».

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