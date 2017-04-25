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25 апреля 2017, 0:04 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Пескара» проиграла «Роме» и досрочно вылетела из высшего дивизиона чемпионата Италии

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. «Рома» одержала крупную победу над «Пескарой» со счетом 4:1 в гостевом матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.

<span class=error>Пескара</span> за 33 тура набрала 14 очков и занимает последнее в турнирной таблице. Увеличить
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В составе победителей забитыми мячами отметились Кевин Стротман (44-я минута), Раджа Наингголан (45) и Мохамед Салах (48, 60). У проигравших отличился Ахмад Бенали (83). «Рома» не проигрывает в первенстве страны уже на протяжении пяти матчей.

За пять туров до конца чемпионата в турнирной таблице «Рома» занимает второе место, набрав 75 очков, отставание от лидера чемпионата «Ювентуса» составляет восемь баллов. На четыре очка римский клуб опережает «Наполи». Первая и вторая команды чемпионата напрямую попадут в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона, третья сыграет в квалификационном раунде турнира.

«Пескара» набрала 14 очков и занимает последнее, 20-е место в таблице. Команда на 15 очков отстает от «Эмполи», идущего на 17-м месте. Таким образом, «Пескара» не сохранит свое место в элитном дивизионе на следующий сезон.

В следующем туре «Рома» на своем поле примет «Лацио», «Пескара» в гостях сыграет с «Кальяри». Обе встречи пройдут 30 апреля.

24.04.2017 21:45 основной раунд: 33-й тур Adriatico
Пескара 1:4 Рома
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Зденек Земан Лучано Спаллетти
Голы
83′ Ахмад Бенали (Л. Мемушай) 10
6 Кевин Стротман (С. Эль-Шаарави) 44′
4 Раджа Наингголан (Э. Джеко) 45′
11 Мохамед Салах (С. Эль-Шаарави) 48′
11 Мохамед Салах (С. Эль-Шаарави) 60′
Составы
Винченцо Фьорилло 1
37′ Кристиано Бираги 3
Франческо Дзампано 11
Чезаре Бово 83
Ледиан Мемушай 8
Ахмад Бенали 10
Жан-Кристоф Баэбек 15
Джанлука Капрари 17
80′ Андреа Кода 35
Микеле Форнасьер 44
40′ 45′ Салли Мунтари 13
Алессандро Бруно 5
67′ Мамаду Кулибали 33
Валерио Верре 7
1 Войчех Щенсны
2 Антонио Рюдигер
20 Федерико Фасио
44 Константинос Манолас
4 Раджа Наингголан
6 Кевин Стротман
11 Мохамед Салах
92 Стефан Эль-Шаарави
33 Эмерсон 80′
3 Гильерме Жуан Жезус
5 Леандро Паредес 82′
8 Диего Перотти
9 Эдин Джеко 71′
7 Клеман Гренье
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 23
5 Удары в створ 6
9 Угловые 5
10 Фолы 12
4 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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