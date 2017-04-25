«Пескара» проиграла «Роме» и досрочно вылетела из высшего дивизиона чемпионата Италии

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В составе победителей забитыми мячами отметились Кевин Стротман (44-я минута), Раджа Наингголан (45) и Мохамед Салах (48, 60). У проигравших отличился Ахмад Бенали (83). «Рома» не проигрывает в первенстве страны уже на протяжении пяти матчей.

За пять туров до конца чемпионата в турнирной таблице «Рома» занимает второе место, набрав 75 очков, отставание от лидера чемпионата «Ювентуса» составляет восемь баллов. На четыре очка римский клуб опережает «Наполи». Первая и вторая команды чемпионата напрямую попадут в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона, третья сыграет в квалификационном раунде турнира.

«Пескара» набрала 14 очков и занимает последнее, 20-е место в таблице. Команда на 15 очков отстает от «Эмполи», идущего на 17-м месте. Таким образом, «Пескара» не сохранит свое место в элитном дивизионе на следующий сезон.

В следующем туре «Рома» на своем поле примет «Лацио», «Пескара» в гостях сыграет с «Кальяри». Обе встречи пройдут 30 апреля.