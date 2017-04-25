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25 апреля 2017, 0:05 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Атлетик» в большинстве победил «Эйбар» благодаря голу на 94-й минуте

«Эйбар» уступил «Атлетику» из Бильбао в матче 33-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Большую часть второго тайма гости провели в большинстве: на исходе часа игры прямую красную карточку получил полузащитник «Эйбара» Гонсало Эскаланте. На 94-й минуте отличился полузащитник Рауль Гарсия.

«Атлетик» из Бильбао (56 очков) занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испани. «Эйбар», имеющий в активе 50 очков, идёт восьмым.

24.04.2017 21:45 основной раунд: 33-й тур Municipal de Ipurua
Эйбар 0:1 Атлетик
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Хосе Луис Мендилибар Эрнесто Вальверде
Голы
22 Эскудеро Рауль Гарсия 90+4′
Составы
Йоэль 1
90+3′ Алехандро Гальвес 3
28′ Иван Рамис 4
Андер Капа 7
56′ Гонсало Эскаланте 5
Дани Гарсия 14
90+5′ Санчес Хиль Педро Леон 21
Энрике Гарсия Кике 17
42′ Антонио Луна 19
Давид Хункa 23
59′ Такаси Инуи 8
73′ Кристиан Ривера 6
89′ Аметльер Серхио Энрич 9
Моралес Адриан Гонсалес 24
26 Кепа Аррисабалага
4 Эмерик Ляпорт
18 Оскар Де Маркос
24 Микель Баленсиага
27 Йерай Альварес
6 Микель Сан-Хосе 80′
22 Эскудеро Рауль Гарсия
10 Гоньи Икер Муниаин
8 Андер Итурраспе 64′
7 Беньят Эчеварриа
11 Иньяки Уильямс 86′
14 Маркель Сусаэта
20 Ариц Адурис 81′
19 Сабин Мерино 85′
Статистика
4 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 9
2 Удары в створ 3
5 Угловые 5
15 Фолы 9
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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