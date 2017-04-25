«Атлетик» в большинстве победил «Эйбар» благодаря голу на 94-й минуте
«Эйбар» уступил «Атлетику» из Бильбао в матче 33-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Большую часть второго тайма гости провели в большинстве: на исходе часа игры прямую красную карточку получил полузащитник «Эйбара» Гонсало Эскаланте. На 94-й минуте отличился полузащитник Рауль Гарсия.
«Атлетик» из Бильбао (56 очков) занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испани. «Эйбар», имеющий в активе 50 очков, идёт восьмым.
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Эрнесто Вальверде
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|9
|2
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|9
|4
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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