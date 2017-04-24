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24 апреля 2017, 21:12 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«ПСЖ» готов заплатить 20 миллионов евро за вингера «Бордо»

«ПСЖ» заинтересован в приобретении в летнее трансферное окно вингера «Бордо» Малкома.

Как утверждает TuttoMercatoWeb, парижане готовы заплатить за 20-летнего бразильца 20 миллионов евро. Ранее агент игрока заявил, что «Ювентус» проявляет интерес к его клиенту, а сам футболист любит чемпионат Италии. В текущем сезоне Малком, перебравшийся год назад во Францию, сыграл в 41 матче, забил 9 голов и сделал 5 голевых передач.

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