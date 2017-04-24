«Марсель» хочет купить у «Арсенала» Жиру и готов заплатить до € 23,5 млн

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По данным источника, «Марсель» готов заплатить «Арсеналу» за Жиру до £ 20 млн (около € 23,5 млн). Действующий контракт 30-летнего футболиста с «канонирами» рассчитан до лета 2019 года.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Жиру провёл 23 матча (восемь — с первых минут), в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи, а также получил жёлтую карточку.