«Марсель» хочет купить у «Арсенала» Жиру и готов заплатить до € 23,5 млн
Форвард «Арсенала» Оливье Жиру может продолжить карьеру во Франции. Активную заинтересованность в трансфере футболиста выражает «Марсель», утверждает Sky Sports.
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По данным источника, «Марсель» готов заплатить «Арсеналу» за Жиру до £ 20 млн (около € 23,5 млн). Действующий контракт 30-летнего футболиста с «канонирами» рассчитан до лета 2019 года.
В нынешнем розыгрыше АПЛ Жиру провёл 23 матча (восемь — с первых минут), в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи, а также получил жёлтую карточку.
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