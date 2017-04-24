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24 апреля 2017, 21:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Марсель» хочет купить у «Арсенала» Жиру и готов заплатить до € 23,5 млн

Форвард «Арсенала» Оливье Жиру может продолжить карьеру во Франции. Активную заинтересованность в трансфере футболиста выражает «Марсель», утверждает Sky Sports.

Форвард Арсенала Оливье Жиру может продолжить карьеру во Франции. Увеличить
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По данным источника, «Марсель» готов заплатить «Арсеналу» за Жиру до £ 20 млн (около € 23,5 млн). Действующий контракт 30-летнего футболиста с «канонирами» рассчитан до лета 2019 года.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Жиру провёл 23 матча (восемь — с первых минут), в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи, а также получил жёлтую карточку.

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