«Реал» намерен добиться аннулирования красной карточки Рамоса за фол на Месси

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча 33-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:3) заявил, что не жалеет о решении выпустить форварда Гарета Бэйла на поле с первых минут. 27-летний валлиец получил повреждение мышцы в первом тайме и не смог продолжить встречу.