«Реал» намерен добиться аннулирования красной карточки Рамоса за фол на Месси
В «Реале» считают, что защитник Серхио Рамос не заслуживал прямой красной карточки в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:3).
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Мадридский клуб намерен добиться аннулирования карточки, чтобы задействовать игрока в гостевом матче следующего 34-го тура с «Депортиво», который состоится 26 апреля, сообщает AS.
На 77-й минуте Рамос бросился в подкат двумя ногами под нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, после чего главный арбитр встречи Алехандро Хосе Эрнандес показал защитнику красную карточку.
Ожидается, что дисциплинарный комитет даст оценку этому эпизоду 25 апреля.
|23.04.2017 21:45
|Зрители 81044
|основной раунд: 33-й тур
|Santiago Bernabeu
Главные тренеры
|Зинедин Зидан
|Энрике Луис
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|16
|14
|Удары в створ
|9
|7
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|8
|6
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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