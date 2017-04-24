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24 апреля 2017, 21:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» намерен добиться аннулирования красной карточки Рамоса за фол на Месси

В «Реале» считают, что защитник Серхио Рамос не заслуживал прямой красной карточки в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:3).

В Реале считают что защитник <span class=error>Серхио</span> <span class=error>Рамос</span> не заслуживал прямой красной карточки в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании с Барселоной (2:3). Увеличить
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Мадридский клуб намерен добиться аннулирования карточки, чтобы задействовать игрока в гостевом матче следующего 34-го тура с «Депортиво», который состоится 26 апреля, сообщает AS.

На 77-й минуте Рамос бросился в подкат двумя ногами под нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, после чего главный арбитр встречи Алехандро Хосе Эрнандес показал защитнику красную карточку.

Ожидается, что дисциплинарный комитет даст оценку этому эпизоду 25 апреля.

23.04.2017 21:45 Зрители 81044 основной раунд: 33-й тур Santiago Bernabeu
Реал 2:3 Барселона
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Зинедин Зидан Энрике Луис
Голы
28′ Каземиру 14
85′ Хамес Родригес (Виейра да Силва Марселу) 10
10 Лионель Месси (И. Ракитич) 33′
4 Иван Ракитич 73′
10 Лионель Месси (Жорди Альба) 90+2′
Составы
Кейлор Навас 1
78′ Даниэль Карвахаль 2
Виейра да Силва Марселу 12
77′ Серхио Рамос 4
Фернандес Иглесиас Начо 6
Тони Кроос 8
Лука Модрич 19
Криштиану Роналду 7
82′ Карим Бензема 9
Хамес Родригес 10
39′ Гарет Бэйл 11
Марко Асенсио 20
12′ 70′ Каземиру 14
81′ Матео Ковачич 16
1 Марк-Андре тер Штеген
20 Серхи Роберто
18 Жорди Альба
3 Жерар Пике
23 Самюэль Юмтити 39′
4 Иван Ракитич
8 Андрес Иньеста
9 Луис Суарес
10 Лионель Месси 90+3′
5 Серхио Бускетс
17 Пако Алькасер 70′
21 Андре Гомиш
Статистика
3 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 16
14 Удары в створ 9
7 Угловые 4
13 Фолы 8
6 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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