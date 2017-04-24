Бывший спортивный директор «Севильи» Мончи занял аналогичную должность в ФК «Рома»

Контракт с испанским специалистом рассчитан на четыре года с возможностью продления еще на год. Ранее 48-летний Мончи занимал аналогичную должность в испанской «Севилье».

«Я хотел бы поблагодарить президента “Ромы” Джеймса Палотту и руководство за предоставленную мне возможность, — сказал Мончи. — Это захватывающий проект, и я с нетерпением жду момента, чтобы порадовать болельщиков и сотрудников этого великого клуба».

Мончи работал в «Севилье» с 2000 года. За это время клуб пять раз выиграл Кубок УЕФА/Лигу Европы, дважды победил в Кубке Испании и один раз — в Суперкубке Испании. За годы работы Мончи через «Севилью» прошли такие известные игроки, как Александр Кержаков, Серхио Рамос, Дани Алвес, Иван Ракитич, Кевин Гамейро, Хесус Навас, Карлос Бакка и многие другие. На продаже игроков при Мончи «Севилья» заработала более €200 млн.