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24 апреля 2017, 20:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Руководство «Интера» решило закрыть команду на базе до матча с «Наполи»

Руководство «Интера» выступило с официальным заявлением, в котором сообщило, что решило закрыть команду на тренировочной базе с 25 по 30 апреля в связи с неудачными выступлениями в последних матчах.

Руководство <span class=error>Интера</span> выступило с официальным заявлением в котором сообщило что решило закрыть команду на тренировочной базе с 25 по 30 апреля в связи с неудачными выступлениями в последних матчах. Увеличить
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«Также клуб выражает полную поддержку главному тренеру Стефано Пиоли. Пиоли пришёл в “Интер” в непростое время, и вся проделанная им и его тренерским штабом работа заслуживает полного уважения», — информирует официальный сайт «Интера».

После 33 туров «Интер» в таблице Серии А занимает седьмое место. Нерадзурри в пяти последних турах набрали всего два очка. 30 апреля «Интер» на своём поле сыграет с «Наполи» в матче 34-го тура чемпионата Италии.

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