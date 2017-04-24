Руководство «Интера» решило закрыть команду на базе до матча с «Наполи»

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«Также клуб выражает полную поддержку главному тренеру Стефано Пиоли. Пиоли пришёл в “Интер” в непростое время, и вся проделанная им и его тренерским штабом работа заслуживает полного уважения», — информирует официальный сайт «Интера».

После 33 туров «Интер» в таблице Серии А занимает седьмое место. Нерадзурри в пяти последних турах набрали всего два очка. 30 апреля «Интер» на своём поле сыграет с «Наполи» в матче 34-го тура чемпионата Италии.