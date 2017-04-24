Зинедин Зидан: Не жалею о решении поставить Бэйла в стартовый состав
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча 33-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:3) заявил, что не жалеет о решении выпустить форварда Гарета Бэйла на поле с первых минут. 27-летний валлиец получил повреждение мышцы в первом тайме и не смог продолжить встречу.
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Форвард получил травму в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1) и пропустил два следующих матча «Королевского клуба», но с первых минут вышел на поле в класико.
— Гарет сказал мне, что он в порядке и готов сыграть, — цитирует Goal.com Зидана. — Я не жалею об этом решении. Я расстроен за него, потому что он хотел играть, но случившееся невозможно контролировать. В понедельник он пройдет медосмотр, и мы узнаем, какая у него травма. Надеюсь, он выбыл не надолго.
|23.04.2017 21:45
|Зрители 81044
|основной раунд: 33-й тур
|Santiago Bernabeu
Главные тренеры
|Зинедин Зидан
|Энрике Луис
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|16
|14
|Удары в створ
|9
|7
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|8
|6
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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