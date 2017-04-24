Зинедин Зидан: Не жалею о решении поставить Бэйла в стартовый состав

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Форвард получил травму в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1) и пропустил два следующих матча «Королевского клуба», но с первых минут вышел на поле в класико.

— Гарет сказал мне, что он в порядке и готов сыграть, — цитирует Goal.com Зидана. — Я не жалею об этом решении. Я расстроен за него, потому что он хотел играть, но случившееся невозможно контролировать. В понедельник он пройдет медосмотр, и мы узнаем, какая у него травма. Надеюсь, он выбыл не надолго.