«Бавария» интересуется Алексисом Санчесом

Мюнхенский клуб заинтересован в футболисте, который сможет дополнять нападающего Роберта Левандовского и при необходимости заменить его.

Контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года. Сумма трансфера может составить 25−30 миллионов евро.

Ранее претендентом на Санчеса называется французский ПСЖ.