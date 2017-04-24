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24 апреля 2017, 19:03 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Бавария» интересуется Алексисом Санчесом

Полузащитник «Арсенала» и сборной Чили Алексис Санчес может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает Kicker.

Мюнхенский клуб заинтересован в футболисте, который сможет дополнять нападающего Роберта Левандовского и при необходимости заменить его.

Контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года. Сумма трансфера может составить 25−30 миллионов евро.

Ранее претендентом на Санчеса называется французский ПСЖ.

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