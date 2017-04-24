«Бавария» интересуется Алексисом Санчесом
Полузащитник «Арсенала» и сборной Чили Алексис Санчес может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает Kicker.
Мюнхенский клуб заинтересован в футболисте, который сможет дополнять нападающего Роберта Левандовского и при необходимости заменить его.
Контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года. Сумма трансфера может составить 25−30 миллионов евро.
Ранее претендентом на Санчеса называется французский ПСЖ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter