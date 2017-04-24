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24 апреля 2017, 18:27 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Чон Мон Джун оспорит в CAS наложенную ФИФА пятилетнюю дисквалификацию

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Бывший глава Южнокорейской футбольной ассоциации и бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Чон Мон Джун подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне апелляцию на свое пятилетнее отстранение от футбольной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Расследование в отношении Чон Мон Джуна было открыто в январе 2015 года на основании доклада следственного комитета ФИФА о результатах расследования голосования на выборах стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. В 2010 году Мон Джун связался с членами исполкома, пообещав вложить $777 млн в развитие футбола в случае, если Южная Корея получит право провести чемпионат мира по футболу в 2022 году.

ФИФА отстранила Чон Мон Джуна на шесть лет, позднее срок дисквалификации был сокращен до пяти лет. В итоге 65-летний южнокореец подал апелляцию в CAS, чтобы вновь оспорить срок своего отстранения.
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