Сидибе и Менди не помогут «Монако» в матче с «ПСЖ»

— Буду использовать футболистов, которые мало играли, а также игроков молодежной команды, — цитирует L'Equipe Жардима. — Все участники вчерашнего матча против «Лиона» будут готовиться к игре, а там посмотрим, готовы ли он сыграть с «ПСЖ».