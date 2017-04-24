Сидибе и Менди не помогут «Монако» в матче с «ПСЖ»
Защитники Бенжамен Менди и Джибриль Сидибе не помогут «Монако» в полуфинальном матче Кубка Франции против «ПСЖ». Главный тренер монегасков Леонарду Жардим намерен задействовать игроков молодежной команды в поединке с парижанами, который состоится в среду.
— Буду использовать футболистов, которые мало играли, а также игроков молодежной команды, — цитирует L'Equipe Жардима. — Все участники вчерашнего матча против «Лиона» будут готовиться к игре, а там посмотрим, готовы ли он сыграть с «ПСЖ».
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