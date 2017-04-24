Король Лео. Главные интриги и герои класико

Феерический матч на «Сантьяго Бернабеу» закончился с тем единственным из возможных результатов, который обеспечивает продолжение интенсивной борьбы за чемпионство.

Александр ВИШНЕВСКИЙ из Мадрида.

МЕССИ НАВСЕГДА

Воскресное класико стало одним из самых ярких за последние годы — красивые голы, увлекательный сценарий матча, накаленные до предела эмоции и «фото для истории» напоследок. Лионель Месси забил свой 500-й гол за «Барселону» на поле главного соперника в самый нужный момент, снял футболку и гордо продемонстрировал свои номер и фамилию переполненному стадиону, резко замолчавшему от пережитого шока.

Месси с его легкой формой аутизма был футболистом, от которого менее всего можно было ждать эпатажа. Но с разницей в месяц с небольшим Лионель сделал два настолько эффектных и артистических поступка при праздновании голов, что фотографии этих моментов займут видное место во всей истории футбола. Прыжок на рекламный щит после шестого гола в ворота «ПСЖ» и празднование гола с болельщиками в марте 2017 года, а также снятая футболка на молчащем «Сантьяго Бернабеу» в честь 500-го гола — это два снимка, по которым Лионеля будут вспоминать многие-многие поколения.

СНОВА ХЭППИ-ЭНД ИМЕНИ СЕРХИ РОБЕРТО

Обоих уже легендарных празднований голов Месси могло и не случиться, если бы не Серхи Роберто. 25-летний воспитанник «Барселоны» стал автором победного гола в ответном матче с «ПСЖ», а теперь именно Серхи Роберто на последней минуте класико протащил мяч через полполя, организовав атаку, которую завершил Месси.

Для «Реала» 92-я минута стала фатальной, и виноваты в этом мадридцы сами: как можно было на последних минутах столь массово прессинговать соперника у его ворот, играя вообще-то вдесятером? В итоге «Барселона» получила огромный простор для контратаки, Серхи Роберто, словно слаломист, прорвался с мячом вперед, а Месси оформил дубль — и это после забитого им же еще одного гола фантастической красоты в первом тайме. У Месси уже 23 гола в класико — очень существенное опережение лучших бомбардиров «Реала» — Альфредо Ди Стефано (18 голов) и Криштиану Роналду (16). При этом Месси сделал в класико в 12 раз больше голевых передач, чем Роналду: 12 против одной.

«РЕАЛ» ВПЕРВЫЕ УПУСТИЛ ПОБЕДУ В КОМПЕНСИРОВАННОЕ ВРЕМЯ

«Реал» не проигрывал в чемпионате домашних матчей, в которых вел в счете, с 2011 года, когда та же «Барселона» одержала победу на «Сантьяго Бернабеу» (3:1). Бензема тогда поразил ворота Вальдеса спустя 20 секунд после стартового свистка, а «Барса» ответила на это голами Алексиса Санчеса, Хави и Сеска Фабрегаса. Еще интереснее вспомнить, когда «Реал» в прошлый раз уступал дома в чемпионате, пропустив решающий гол в компенсированное время. Так вот, подобного не случалось вообще никогда.

ЗИДАН ОШИБСЯ С БЭЙЛОМ

Выход Гарета Бэйла в стартовом составе стал огромным сюрпризом — это было совсем не в стиле Зинедина Зидана. Французский тренер прежде практически никогда не спешил бросать в бой только что оправившихся от травмы футболистов и всегда говорил, что лучше не рисковать и подождать окончательного восстановления. Перед класико мадридские газеты сообщали, что Бэйл рвется в бой, но врачи «Реала» настроены пессимистично и настаивают на том, что валлийцу играть еще рано — будет риск рецидива травмы. Так оно и вышло — уже на 35-й минуте Бэйла пришлось менять. И теперь под сомнением участие валлийца в полуфинальных матчах Лиги чемпионов против «Атлетико».

ИВАН ГРОЗНЫЙ

Месси был в класико так хорош, что все остальные герои матча остались в его тени. Но все же еще нескольких футболистов «Барселоны» стоит отметить массой восклицательных знаков — Ракитича и тер Штегена. Хорватский полузащитник в который уже раз показал свой лучший футбол именно в матче наивысшей значимости против самого сильного соперника. Иван Грозный, как называют хорвата в Испании в честь российского царя, отдал голевой пас при первом голе Месси и неберущимся ударом издали забил гол, который тоже мог бы стать победным для «Барселоны» — если бы Хамес ответным мячом не вынудил «Барселону» забивать снова.

ПОТРЯСАЮЩАЯ ИГРА ВРАТАРЕЙ

Довольно забавно отмечать топ-игру голкиперов, когда они пропустили пять голов, но оба вратаря выдали прекрасные матчи, получили высокие оценки от испанских газет, по несколько раз спасали свои команды и пропускали только в ситуациях, когда шансов спасти ворота уже практически не было. При этом Кейлор Навас пропустил уже в 16-м матче подряд!

А тер Штеген отразил 12 ударов в створ и утвердился в качестве одного из главных героев сезона «Барселоны». Пора признать, что хоть с этим трансфером каталонцы не ошиблись. После ухода чилийца Клаудио Браво команда нисколько не потеряла в надежности на посту номер один. Между тем, Браво остается единственным за последние 21 класико голкипером, сумевшим сохранить свои ворота сухими (при победе «Барсы» 4:0 на «Сантьяго Бернабеу» в прошлом чемпионате).

ПРОВАЛ ЭНРАНДЕСА ЭРНАНДЕСА

Редкое класико обходится без судейских ошибок, и арбитр Эрнандес Эрнандес не нарушил этого правила. Уже на второй минуте игры судья должен был назначать пенальти в ворота «Барселоны» за фол Юмтити против Криштиану Роналду. А на 46-й минуте игры арбитр ошибся уже в пользу «Реала», не показав заслуженную вторую желтую карточку Каземиру за фол против Месси. За чрезмерную грубость Каземиру в испанских социальных сетях стали массового корректировать на Сarnicero — «мясник».

СКОЛЬКО МАТЧЕЙ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ ПОЛУЧИТ РАМОС?

Бразилец Неймар пропускал класико из-за того, что после красной карточки в матче с «Малагой» он саркастически похлопал судье. Именно это «неспортивное поведение» стало основанием к двум дополнительным матчам дисквалификации вдобавок к одному обязательному. «Барселона» до последнего пыталась оспорить дисквалификацию, но перед класико апелляционная комиссия… не провела необходимое по регламенту заедание из-за неявки двух членов этого органа!

«Барселона» выиграла и без Неймара, но скандал только нарастает — потому что Серхио Рамос после удаления в матче с «Барселоной» тоже саркастически похлопал судье! И возможная потеря Рамоса на три матча вместо одного могла бы стать решающей в чемпионской гонке — поскольку у «Реала» сейчас остался лишь один здоровый центральный защитник — Начо. Однако равнозначного ответа от футбольных чиновников не предвидится — саркастические аплодисменты Рамоса просто не внесли в протокол матча.

Что же касается Неймара, то он после игры разметил видео со своим бурным празднованием победного гола «Барселоны». Неймар смотрел телетрансляцию у себя дома, который, к слову, находится прямо по соседству с генеральным консульством России в Барселоне.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Video: Neymar's reaction to Messi's winner <a href="https://twitter.com/hashtag/fcblive?src=hash">#fcblive</a> [via <a href="https://twitter.com/Barzaboy">@Barzaboy</a>] <a href="https://t.co/EMyL6JV3du">pic.twitter.com/EMyL6JV3du</a></p>— Barcastuff (@barcastuff_real) <a href="https://twitter.com/barcastuff_real/status/856258725941792768">23 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ТУРНИРНЫЕ РАСКЛАДЫ

Победа на «Сантьяго Бернабеу» позволила «Барселоне» не только сравняться с «Реалом» по количеству очков — теперь их по 75. Вдобавок каталонцы обеспечили себе преимущество по личным встречам с «Реалом» (1:1 в Барселоне и 3:2 в Мадриде), и это значит, что при возможном равенстве очков в итоговой турнирной таблице чемпионом станет «Барселона».

Но явным фаворитом золотой все равно остается «Реал», поскольку команде Зинедина Зидана осталось провести шесть матчей против лишь пяти у «Барселоны». Перенесенная с февраля игра мадридцев против «Сельты» пройдет, как уже официально поставлено, 17 мая — посередине недели, между предпоследним и последними турами чемпионата. В шести своих оставшихся матчах «Реал» имеет право потерять два очка. Пяти побед и одной ничьей «Реалу» окажется достаточно для оформления чемпионского титула вне зависимости от результатов оставшихся матчей «Барселоны». Но если «Реал» потеряет более двух очков — то есть либо один раз проиграет, либо дважды сыграет вничью, тогда перед «Барселоной» откроется прямая дорога к третьему подряд чемпионству при Луисе Энрике.

РЕШАЮЩИЙ МАТЧ: «РЕАЛ» — «СЕВИЛЬЯ»

Пожалуй, самый сложный из оставшихся у «Реала» матчей — это домашняя встреча с «Севильей» в предпоследнем туре. Потенциально проблемным может быть и ближайший матч — уже в эту среду — в Ла-Корунье. Мало того, что «Реал» потратил много сил в класико и потерял из-за дисквалификации Серхио Рамоса, так вдобавок на «Риасоре» уже теряли очки остальные топ-клубы — «Барселона» в Ла-Корунье недавно проиграла, а «Атлетико» свел матч в Галисии вничью. Кроме того, у «Реала» осталась домашняя встреча с «Валенсией», которая уже не имеет турнирной мотивации, но показывает сейчас свою лучшую игру в сезоне. Едва ли к 17 мая будет иметь турнирную мотивацию и «Сельта», полуфиналист Лиги Европы.

Также мадридцев предстоит выезд в Гранаду, но эта поездка едва ли грозит проблемами — команда Тони Адамса показывает крайне посредственную игру, а вдобавок к матчу с «Реалом» «Гранада» уже может вылететь в сегунду. «Реалу» повезло, что именно самый простой матч — с «Гранадой» — будет сыгран между двумя полуфиналами Лиги чемпионов против «Атлетико». Наконец, в последнем туре «Реал» сыграет в гостях против «Малаги», возглавляемой Мичелом, легендой «Королевского клуба».