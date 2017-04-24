«Атырау» официально вернули шесть очков
Футбольному клубу «Атырау» вернули шесть очков. Об этом сообщает официальный сайт ПФЛК.
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Перед началом сезона «Атырау» был лишен девяти очков. Такое решение приняли ФИФА. «Нефтяники» были наказаны за долги перед черногорским тренером Зораном Филиповичем и бразильским защитником Джонатасом, которые работали в клубе в 2011 и 2012 году.
«Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) во исполнение обращения Федерации футбола Казахстана (ФФК) о возврате ФК «Атырау» шести очков, основанному на необходимости исполнения соответствующего решения Дисциплинарного комитета ФИФА, внесла изменения в турнирную таблицу чемпионата среди клубов
Отметим, что «Атырау» теперь имеет на своем счету ноль очков и занимает последнее, 12-, место в КПЛ. В прошедших шести матчах команда три раза сыграла вничью и потерпела три поражения.
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