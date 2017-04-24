«Атырау» официально вернули шесть очков

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Перед началом сезона «Атырау» был лишен девяти очков. Такое решение приняли ФИФА. «Нефтяники» были наказаны за долги перед черногорским тренером Зораном Филиповичем и бразильским защитником Джонатасом, которые работали в клубе в 2011 и 2012 году.

«Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) во исполнение обращения Федерации футбола Казахстана (ФФК) о возврате ФК «Атырау» шести очков, основанному на необходимости исполнения соответствующего решения Дисциплинарного комитета ФИФА, внесла изменения в турнирную таблицу чемпионата среди клубов премьер-лиги сезона 2017 года.

Каких-либо обращений о возврате трех очков по решению Дисциплинарного комитета FIFA о выплате задолженности игроку Jonathas Ricardo Sousa da Costa в адрес ПФЛК не поступало, — говорится в официальном заявлении ПФЛК.

Отметим, что «Атырау» теперь имеет на своем счету ноль очков и занимает последнее, 12-, место в КПЛ. В прошедших шести матчах команда три раза сыграла вничью и потерпела три поражения.