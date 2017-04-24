Доннарумма хочет продолжить карьеру в «Милане»
Новый спортивный директор «Милана» Массимо Мирабелли сообщил о проведении переговоров с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой о подписании нового контракта.
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По его словам, голкипер хочет остаться в клубе.
— Неделю назад мы провели переговоры с представителями Доннаруммы, — приводит Talksport слова Мирабели. — Также мы спросили его самого о том, хочет ли он остаться в «Милане». Он ответил положительно.
Джанлуиджи счастлив здесь и хочет продолжить выступать за
В текущем сезоне Доннарумма провел за «россонери» 36 матчей во всех турнирах и пропустил 41 гол.
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