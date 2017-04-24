«Вдесятером мы смогли прижать соперника, надо было играть так в первом тайме»

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Ваит Талгаев, главный тренер «Тараза»:

— Возможно, замену надо было делать раньше, так как Логиновский получил травму в моменте со вторым голом, но сказал, что доиграет. Надо понимать, что если ты в воротах и чувствуешь дискомфорт, нужно сразу просить замену, так как за вратарем уже никого нет, только лицевая линия и сетка ворот.

Алексей Петрушин, главный тренер «Ордабасы»:

— Говорить после таких матчей достаточно тяжело и больно. В такую жару команда больше часа играет в одни ворота. В наши ворота пробили раза три. Два гола и Деспотович со штрафного пробил — больше ничего не было.

Кахабер Цхададзе, главный тренер «Кайрата»:

— Вдесятером мы смогли два гола забить, прижать соперника, надо было играть так в первом тайме. Разберемся насчет игры, за второй тайм я им благодарен, смогли забить и еще моменты были. Конечно, класс наших футболистов высокий, просто нужно было показать характер, что они и сделали.

Владимир Грошев, вратарь «Кайрата»:

— Прошу прощения перед всеми болельщиками за матч. Хочу сказать спасибо моей команде и всем, кто меня поддержал.

Станимир Стойлов, главный тренер «Астаны»:

— Перед матчем мне неинтересно было знать другие результаты, для нас важно в каждом матче побеждать. Мы не смотрим только на «Кайрат», в этом сезоне есть 5−6 команд, которые борются за медали. У нас еще длинный путь, чемпионат только начинается, я уверен, что в этом году каждая команда может забрать очки у лидеров.