«Челси» готов заплатить «Интеру» за Перишича € 65 млн
Стали известны финансовые подробности возможной сделки между «Челси» и «Интером» по Ивану Перишичу.
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Лондонцы давно заинтересованы в услугах 28-летнего футболиста и готовы побороться за него с «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы предложили нерадзурри € 51 млн.
По информации Corriere della sera, лондонцы собираются выложить за хавбека более крупную сумму. Речь идёт о € 65 млн. «Интер» будет готов отпустить Перишича, чтобы вписаться в рамки финансового
Контракт хорватского футболиста с «Интером» действует до лета 2020 года.
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