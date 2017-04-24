«Челси» готов заплатить «Интеру» за Перишича € 65 млн

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Лондонцы давно заинтересованы в услугах 28-летнего футболиста и готовы побороться за него с «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы предложили нерадзурри € 51 млн.

По информации Corriere della sera, лондонцы собираются выложить за хавбека более крупную сумму. Речь идёт о € 65 млн. «Интер» будет готов отпустить Перишича, чтобы вписаться в рамки финансового фэйр-плей.

Контракт хорватского футболиста с «Интером» действует до лета 2020 года.