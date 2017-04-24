Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29531752/
24 апреля 2017, 13:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» готов заплатить «Интеру» за Перишича € 65 млн

Стали известны финансовые подробности возможной сделки между «Челси» и «Интером» по Ивану Перишичу.

Стали известны финансовые подробности возможной сделки между <span class=error>Челси</span> и <span class=error>Интером</span> по <span class=error>Ивану</span> <span class=error>Перишичу</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Лондонцы давно заинтересованы в услугах 28-летнего футболиста и готовы побороться за него с «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы предложили нерадзурри € 51 млн.

По информации Corriere della sera, лондонцы собираются выложить за хавбека более крупную сумму. Речь идёт о € 65 млн. «Интер» будет готов отпустить Перишича, чтобы вписаться в рамки финансового фэйр-плей.

Контракт хорватского футболиста с «Интером» действует до лета 2020 года.

Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Интер
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«Интер» убедил Пиоли не уходить со своего поста после поражения от «Фиорентины»

«Интер» убедил Пиоли не уходить со своего поста после поражения от «Фиорентины»

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли после матча 33-го тура чемпионата Италии, в котором его команда уступила «Фиорентине» (4:5), сообщил о своей отставке, однако руководство миланского клуба убедило его остаться на своём посту, сообщает Corriere dello Sport.
Еще 7 новостей  Все новости
19 апреля

Рибери высмеял судейство в матче «Реал» — «Бавария»

Шарапова готовится к юбилею (фото)

Хавбека «Уфы» подозревают в покупке наркотиков