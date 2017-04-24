Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29531022/
24 апреля 2017, 12:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Интер» убедил Пиоли не уходить со своего поста после поражения от «Фиорентины»

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли после матча 33-го тура чемпионата Италии, в котором его команда уступила «Фиорентине» (4:5), сообщил о своей отставке, однако руководство миланского клуба убедило его остаться на своём посту, сообщает Corriere dello Sport.

Главный тренер <span class=error>Интера</span> <span class=error>Стефано</span> <span class=error>Пиоли</span> после матча 33-го тура чемпионата Италии в котором его команда уступила Фиорентине (4:5) сообщил о своей отставке однако руководство миланского клуба убедило его остаться на своём посту сообщает Corriere dello Sport. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

При этом отмечается, что дальнейшая судьба Пиола будет зависеть от следующей домашней встречи с «Наполи» 30 апреля. Специалист сообщил, что готов снова подать в отставку, если его команда потерпит поражение.

После 33 туров «Интер» в таблице Серии А занимает седьмое место.

Интер
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
19 апреля

Рибери высмеял судейство в матче «Реал» — «Бавария»

Шарапова готовится к юбилею (фото)

Хавбека «Уфы» подозревают в покупке наркотиков