«Интер» убедил Пиоли не уходить со своего поста после поражения от «Фиорентины»
Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли после матча 33-го тура чемпионата Италии, в котором его команда уступила «Фиорентине» (4:5), сообщил о своей отставке, однако руководство миланского клуба убедило его остаться на своём посту, сообщает Corriere dello Sport.
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При этом отмечается, что дальнейшая судьба Пиола будет зависеть от следующей домашней встречи с «Наполи» 30 апреля. Специалист сообщил, что готов снова подать в отставку, если его команда потерпит поражение.
После 33 туров «Интер» в таблице Серии А занимает седьмое место.
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