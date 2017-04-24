Четверо остальных не ждут

Еще две игры состоятся позже. Туров позади восемь, а четыре участники соревнования провели уже по 9 матчей. Таковы нюансы отечественного футбольного календаря нынешнего сезона: «Иртыш», «Тобол», «Кайрат» и «Ордабасы» успели уже отыграть поединки 18 тура — в паузе между 4-м и 5-м.

Любопытно, что этот квартет после вчерашних встреч в таком порядке и выстроился в турнирной таблице — вслед за чемпионом страны трех последних лет «Астаной».



Чтобы сохранить за собой вторую строчку в этой табели о рангах, павлодарцам оказалось достаточно сыграть вничью у себя дома с «Кайратом». Необходимо отметить, что этот поединок вылился в интенсивную перестрелку. В ходе которой, между прочим, были и пострадавшие — так, еще в середине первой половины встречи поле из-за повреждения покинул голкипер национальной сборной Казахстана Стас Покатилов. Воспользовавшись этим, на перерыв иртышане ушли при счете 3:1 в свою пользу. Однако вторая сорокапятиминутка осталась полностью за гостями. Создалось впечатление, что хозяева поля решили попытаться сыграть на удержание вполне устраивавшего их результата на табло. Однако в противостояниях с алматинцами это обычно чревато серьезными неприятностями… Несмотря на то, что по истечении часа игры «Кайрат» остался вдесятером после удаления Сесара Арсо, дружина из южной столицы сумела в меньшинстве провести в ворота «Иртыша» необходимые для спасения игры два мяча. Более того, — гости вполне могли (и должны были, наверное…) уйти с поля победителями, и за то, что подобного не произошло, павлодарцы должны усердно благодарить достаточно благоволившую им в этот день госпожу Удачу. Ну, и судейскую бригаду, пожалуй, тоже — некоторые решения главного арбитра матча вызывали откровенное недоумение…



Не имела особых проблем в домашнем матче с гостями из Тараза «Астана». Точнее, приезжая команда всячески пыталась эти проблемы хозяевам поля создать, однако подопечным Станимира Стоилова все это было примерно как слону дробина. Столичная дружина начала штамповать мячи в ворота гостей с юга практически без раскачки и к перерыву вела со счетом 3:0. Во второй половине встречи ворота таразцев были распечатаны еще раз. Соперники очевидно разных весовых категорий сошлись в этом противостоянии на «Тарлан Арене».



Достаточно неожиданно «Тобол» в Шымкенте взял верх над «Ордабасы». Южане, громко начавшие этот сезон, судя по всему, потихоньку «сдуваются». Сложно сказать, что тому причиной, но, помня о предстоящих баталиях в квалификации Лиги Европы, за этого представителя Казахстана действительно тревожно… Что касается костанайцев, то они, фактически, реализовали оба имевшихся у них для взятия чужих ворот в этой игре момента — а большего, как выяснилось, для победы на шымкентском стадионе им и не нужно было. Что само по себе оптимизма болельщикам «Ордабасы» внушать никак не может.



Уехал из Уральска с пустыми руками «Кайсар». Победа с минимальным преимуществом досталась в итоге «Акжайыку». Необходимо отметить, что в эпизоде с взятием ворот Марселя Исламкулова, представляется, присутствовала игра рукой в исполнении автора забитого мяча Руслана Валиуллина, однако главный арбитр встречи на такие нюансы внимания обращать не стал. Но в любом случае кызылординцам, заявляющим о своих высоких в этом сезоне амбициях, не забивать таким командам, как уральская, пусть даже и на поле соперника, почти равносильно тому, что заранее обрекать себя на поражение. И пенять тут на происки «людей в черном» особо нечего.



Такими выдались эти четыре очень непохожих друг на друга матча. Сделаны очередные четыре шага на пути к определению лауреатов турнира КПЛ-2017.