«Гомель» победил «Ислочь» в последнем матче 4-го тура футбольного чемпионата Беларуси

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Встреча, проходившая на поле ФК «Минск», завершилась минимальной викторией гомельчан 1:0 благодаря голу Алексея Теслюка на 17-й минуте игры. В другом воскресном поединке футболисты «Славии» сначала уступали в Мозыре гостям из «Минска» 0:1, потом выигрывали 2:1, а в итоге была зафиксирована боевая ничья — 2:2. У хозяев отличились Александр Раевский и Максим Слюсар, у минчан голевой дубль оформил Неманья Чович, который к тому же не реализовал пенальти.

Результаты остальных матчей 4-го тура:

«Шахтер» (Солигорск) — «Динамо» (Брест) — 3:0,

«Динамо» (Минск) — «Неман» (Гродно) — 1:0,

«Крумкачы» (Минск) — БАТЭ (Борисов) — 2:3,

«Витебск» — «Торпедо-БелАЗ» — 1:1,

«Днепр» (Могилев) — «Нафтан» (Новополоцк) — 4:0,

«Слуцк» — «Городея» — 1:1.

Лидирует «Шахтер», набравший 10 очков, по 9 баллов у «Днепра» и минского’Динамо, по 8 у «Гомеля» и БАТЭ, по 7 очков набрали «Слуцк», «Неман» и «Торпедо-БелАЗ». Список лучших снайперов чемпионата возглавляет Александр Макась («Торпедо-БелАЗ»), забивший 4 мяча.

В следующем туре встречаются:

29 апреля «Минск» — «Ислочь», «Гомель» — «Слуцк», «Неман» — «Витебск», «Нафтан -«Крумкачы»;.

30 апреля «Городея» — «Динамо» (Минск), БАТЭ — «Шахтер», «Динамо» (Брест) — «Славия», «Торпедо-БелАЗ» — «Днепр».