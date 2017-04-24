Деле Алли — лучший молодой игрок года премьер-лиги
Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли признан лучшим молодым игроком года в Англии по версии ассоциации
футболистов-профессионалов (PFA).
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Хавбек завоевал эту награду второй раз подряд. В голосовании он обошел одноклубника Харри Кейна, защитника «Бернли» Майкла Кина, нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку, вратаря «Сандерленда» Джордана Пикфорда и Лероя Сане из «Манчестер Сити».
Напомним, что в голосовании участвовали члены ассоциации, то есть профессиональные футболисты. Лучшим игроком года был признан полузащитник «Челси» Нголо Канте. На счету Алли в нынешнем сезоне 16 голов и 5 результативных передач в 31 матче
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