К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Хавбек завоевал эту награду второй раз подряд. В голосовании он обошел одноклубника Харри Кейна, защитника «Бернли» Майкла Кина, нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку, вратаря «Сандерленда» Джордана Пикфорда и Лероя Сане из «Манчестер Сити».

Напомним, что в голосовании участвовали члены ассоциации, то есть профессиональные футболисты. Лучшим игроком года был признан полузащитник «Челси» Нголо Канте. На счету Алли в нынешнем сезоне 16 голов и 5 результативных передач в 31 матче премьер-лиги.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Twice as nice ? the Men's PFA Young Player of the Year award for 2017 goes to <a href="https://twitter.com/Dele_Alli">@Dele_Alli</a> for the second consecutive year! <a href="https://twitter.com/hashtag/PFAawards?src=hash">#PFAawards</a> <a href="https://t.co/kEJxLutJKR">pic.twitter.com/kEJxLutJKR</a></p>— PFA (@PFA) <a href="https://twitter.com/PFA/status/856256596313243652">23 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>