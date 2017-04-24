Бекхэм получил награду PFA за заслуги перед футболом

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41-летний Бекхэм выступал за «МЮ» с 1991 по 2003 год (с перерывом на аренду в «Престон»), после чего перешёл в мадридский «Реал». Затем он играл за «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «ПСЖ». За «МЮ» он провёл 265 матчей и забил 62 гола. Также на счету Дэвида 115 игр и 17 голов за сборную Англии.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Congratulations to David Beckham on being awarded the <a href="https://twitter.com/PFA">@PFA</a> Merit Award. Legend! <a href="https://twitter.com/hashtag/MUFC?src=hash">#MUFC</a> <a href="https://t.co/h3CVk42AE2">pic.twitter.com/h3CVk42AE2</a></p>— Manchester United (@ManUtd) <a href="https://twitter.com/ManUtd/status/856296908310052864">24 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>