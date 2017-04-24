Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29527823/
24 апреля 2017, 10:20 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бекхэм получил награду PFA за заслуги перед футболом

Бывший полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм получил награду от Профсоюза профессиональных футболистов Великобритании (PFA) за заслуги перед футболом.

Бывший полузащитник сборной Англии и Манчестер Юнайтед <span class=error>Дэвид</span> Бекхэм получил награду от Профсоюза профессиональных футболистов Великобритании (PFA) за заслуги перед футболом. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

41-летний Бекхэм выступал за «МЮ» с 1991 по 2003 год (с перерывом на аренду в «Престон»), после чего перешёл в мадридский «Реал». Затем он играл за «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «ПСЖ». За «МЮ» он провёл 265 матчей и забил 62 гола. Также на счету Дэвида 115 игр и 17 голов за сборную Англии.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
19 апреля

Рибери высмеял судейство в матче «Реал» — «Бавария»

Шарапова готовится к юбилею (фото)

Хавбека «Уфы» подозревают в покупке наркотиков