В Португалии тренер в 10-й раз в карьере вывел клуб из Сегунды в Примейру

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За 5 туров до окончания сезона во втором по силе дивизионе Португалии «Портимоненсе» занимает 1-е место, имея в активе 73 очка, и уже точно не опустится ниже второго места. Это значит, что в следующем сезоне клуб будет выступать в Примейре.

Ранее Оливейра добивался подобного успеха с ещё девятью клубами: «Пасуш де Феррейра» (сезон-1990/91), «Академика» (1996/97), «Лейрия» (1997/98), «Белененсеш» (1998/99), «Лейшонш» (2006/07), «Арока» (2012/13), «Морейренсе» (2013/14), «Униау Мадейра» (2014/15) и «Шавиш» (2015/16).