Роналду рассердился на одноклубников за то, что они не фолили
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду был очень рассержен на своих партнёров по команде после третьего гола «Барселоны» в ворота «сливочных», сообщает Marca.
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© AFP 2017
Команды встречались в матче 33-го тура чемпионата Испании на поле «Королевского клуба». Счёт игры был ничейным (2:2), когда на 92-й минуте «Барселона» провела быструю контратаку, которую форвард
«Надо было фолить», — кричал Роналду своим партнёрам по команде.
После этой игры у испанских грандов по 75 очков, но у столичной команды игра в запасе.
Главные тренеры
|Зинедин Зидан
|Энрике Луис
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|16
|14
|Удары в створ
|9
|7
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|8
|6
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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