Роналду рассердился на одноклубников за то, что они не фолили

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Команды встречались в матче 33-го тура чемпионата Испании на поле «Королевского клуба». Счёт игры был ничейным (2:2), когда на 92-й минуте «Барселона» провела быструю контратаку, которую форвард сине-гранатовых Лионель Месси завершил точным ударом по воротам «Реала».

«Надо было фолить», — кричал Роналду своим партнёрам по команде.

После этой игры у испанских грандов по 75 очков, но у столичной команды игра в запасе.