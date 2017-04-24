Фанаты «Сент-Этьена» ворвались на матч с «Ренном», проходивший без зрителей
Матч 34-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Ренном» был остановлен после того, как на стадион «Жеффруа-Гишар» ворвались фанаты хозяев, сообщает Daily Mail.
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Отметим, что игра проходила при закрытых трибунах.
Главному арбитру встречи Рудди Букке пришлось отправить игроков в раздевалки на 16-й минуте. Болельщики пробыли на стадионе около 15 минут, после чего покинули арену, а игра возобновилась.
«Сент-Этьен» был наказан проведением матча за закрытыми дверьми
|23.04.2017 18:00
|основной раунд: 34-й тур
|Stade Geoffroy-Guichard
|Сент-Этьен
|1:1
|Ренн
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Кристоф Гальтье
|Кристиан Гуркюфф
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|7
|2
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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