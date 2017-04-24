Фанаты «Сент-Этьена» ворвались на матч с «Ренном», проходивший без зрителей

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Отметим, что игра проходила при закрытых трибунах.

Главному арбитру встречи Рудди Букке пришлось отправить игроков в раздевалки на 16-й минуте. Болельщики пробыли на стадионе около 15 минут, после чего покинули арену, а игра возобновилась.