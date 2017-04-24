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24 апреля 2017, 9:56 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Гол Вильи не спас «Нью-Йорк Сити» в игре с «Орландо»

«Нью-Йорк Сити» уступил на своем поле «Орландо Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС со счетом 1:2.

Нью-Йорк Сити уступил на своем поле Орландо Сити в матче регулярного чемпионата <span class=error>МЛС</span> со счетом 1:2. Увеличить
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В составе хозяев голом отметился бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья. Его партнер по команде Андреа Пирло провел на поле 56 минут и получил желтую карточку.

МЛС

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Сити» — «Орландо Сити» — 1:2 (0:1).

Голы: Ларин, 31 (0:1). Ларин, 51 (0:2). Вилья, 74 (1:2).
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