Бывший футболист сборной Чехии Райторал найден мертвым в своей квартире

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По данным телеканала, 31-летний спортсмен повесился. Это подтвердил президент турецкого «Газиантеспора», за который выступал футболист, Ибрагим Кызыл.

«К сожалению, я могу подтвердить, что информация о самоубийстве верна», — сказал он.

«Я не понимаю причины его поступка, он был в хорошем настроении, я не замечал у него каких-то проблем», — добавил глава клуба.

Райторал провел 14 встреч за сборную Чехии, участвовал в чемпионате Европы 2012 года. Дважды становился чемпионом Чехии в составе клуба «Виктория», в 2016 году перешел в «Газиантеспор».