Бывший футболист сборной Чехии Райторал найден мертвым в своей квартире
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Бывший защитник сборной Чехии по футболу Франтишек Райторал найден мертвым в своей квартире в Турции, наиболее вероятной причиной смерти называется самоубийство. Об этом сообщает
Би-би-си.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По данным телеканала, 31-летний спортсмен повесился. Это подтвердил президент турецкого «Газиантеспора», за который выступал футболист, Ибрагим Кызыл.
«К сожалению, я могу подтвердить, что информация о самоубийстве верна», — сказал он.
«Я не понимаю причины его поступка, он был в хорошем настроении, я не замечал у него
Райторал провел 14 встреч за сборную Чехии, участвовал в чемпионате Европы 2012 года. Дважды становился чемпионом Чехии в составе клуба «Виктория», в 2016 году перешел в «Газиантеспор».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter