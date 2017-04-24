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24 апреля 2017, 9:40 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Полтысячи Месси: «Барселона» обыграла «Реал» в «класико» испанского футбола

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. «Барселона» в Мадриде обыграла «Реал» со счетом 3:2 в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу и возглавила таблицу первенства. Героем матча стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, забивший победный мяч в компенсированное ко второму тайму время, гол стал 500-м для аргентинца в составе сине-гранатовых.

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© AFP 2017

«Реал» привык к вседозволенному судейству

В первом тайме команды обменялись голами — у мадридцев отличился Каземиро (28-я минута), каталонцы ответили мячом Месси (33). На 73-й минуте Иван Ракитич вывел сине- гранатовых вперед, после чего красную карточку получил лидер обороны «Реала» Серхио Рамос. Однако мадридцы сумели сравнять счет в меньшинстве — на 85-й минуте мяч забил Хамес Родригес. И все же «Барсе» удалось вырвать победу — Месси за мгновения до финального свистка замкнул передачу с левого фланга от Жорди Альбы.

«Барселона» сделала шаг вперед в борьбе за победу в чемпионате. Считаю, результат справедливый, мы превзошли «Реал» в этой встрече, — сказал после матча защитник «Барселоны» Жерар Пике, чьи слова приводит издание Mundo Deportivo.

Колкий на язык Пике не мог обойти вниманием тему судейства. «Это чистая красная карточка — Рамос прыгал вперед двумя ногами. Просто в Мадриде привыкли к другому судейству, когда игрокам “Реала” дозволено все», — заявил он.

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© AP 2017

Уходя с поля, Рамос указал Пике на то, что он слишком много болтает, а потом ответил своему партнеру по сборной. «Реал» — это не «Барселона», где всегда говорят о судействе. К решению о моем удалении мы отнесемся с уважением, хоть это было и неправильное решение, — сказал Рамос в эфире beIN Sports.

Месси — лучший футболист в истории

Тем не менее, все скандалы и перепалки в этот вечер затмил Месси, решивший исход матча и достигший отметки в 500 мячей за «Барселону». В чемпионате Испании аргентинец забил 343 гола (в 377 матчах), в Кубке Испании — 43 (61), в еврокубках — 94 (115), в других турнирах — 20 (24). Месси в возрасте 13 лет оказался в молодежной команде «Барселоны». За основной состав клуба он дебютировал 16 октября 2004 года — в матче с «Эспаньолом», а свой первый гол за сине- гранатовых забил 1 мая 2005 года — в поединке с «Альбасете».

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после матча назвал Месси лучшим футболистом в истории. «Я многое видел в футболе, его голы этому подтверждение. “Барселона” — великий клуб, и Месси является его частью и историей», — приводит AS слова тренера.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан был более скуп на похвалу, но не отдать должное Месси не мог. «Месси — ключевой игрок “Барселоны”, и он снова забил два гола, с чем его можно поздравить. У него появляются шансы, он их реализует», — сказал Зидан.

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© AFP 2017

Месси забил 23 гола в 34 матчах между «Реалом» и «Барселоной» и остался лучшим бомбардиром «класико» в составах обеих команд. При этом аргентинец, оформив дубль, побил рекорд легенды «Реала» Альфредо ди Стефано по количеству мячей в «класико» в чемпионате Испании. У ди Стефано было 14, у Месси стало 16.

«Барселона» набрала 75 очков в 33 матчах и обошла «Реал» в турнирной таблице чемпионата. У мадридцев матч в запасе и такое же количество очков, но «Реал» уступает по дополнительным показателям.

23.04.2017 21:45 основной раунд: 33-й тур Santiago Bernabeu
Реал 2:3 Барселона
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Зинедин Зидан Энрике Луис
Голы
28′ Каземиру 14
85′ Хамес Родригес (Виейра да Силва Марселу) 10
10 Лионель Месси (И. Ракитич) 33′
4 Иван Ракитич 73′
10 Лионель Месси (Жорди Альба) 90+2′
Составы
Кейлор Навас 1
Даниэль Карвахаль 2
Виейра да Силва Марселу 12
77′ Серхио Рамос 4
Фернандес Иглесиас Начо 6
Тони Кроос 8
Лука Модрич 19
Криштиану Роналду 7
82′ Карим Бензема 9
Хамес Родригес 10
39′ Гарет Бэйл 11
Марко Асенсио 20
12′ 70′ Каземиру 14
81′ Матео Ковачич 16
1 Марк-Андре тер Штеген
20 Серхи Роберто
18 Жорди Альба
3 Жерар Пике
23 Самюэль Юмтити 39′
4 Иван Ракитич
8 Андрес Иньеста
9 Луис Суарес
10 Лионель Месси 90+3′
5 Серхио Бускетс
17 Пако Алькасер 70′
21 Андре Гомиш
Статистика
2 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 16
14 Удары в створ 9
7 Угловые 4
13 Фолы 8
6 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
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