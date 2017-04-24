Полтысячи Месси: «Барселона» обыграла «Реал» в «класико» испанского футбола

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«Реал» привык к вседозволенному судейству

В первом тайме команды обменялись голами — у мадридцев отличился Каземиро (28-я минута), каталонцы ответили мячом Месси (33). На 73-й минуте Иван Ракитич вывел сине- гранатовых вперед, после чего красную карточку получил лидер обороны «Реала» Серхио Рамос. Однако мадридцы сумели сравнять счет в меньшинстве — на 85-й минуте мяч забил Хамес Родригес. И все же «Барсе» удалось вырвать победу — Месси за мгновения до финального свистка замкнул передачу с левого фланга от Жорди Альбы.

«Барселона» сделала шаг вперед в борьбе за победу в чемпионате. Считаю, результат справедливый, мы превзошли «Реал» в этой встрече, — сказал после матча защитник «Барселоны» Жерар Пике, чьи слова приводит издание Mundo Deportivo.

Колкий на язык Пике не мог обойти вниманием тему судейства. «Это чистая красная карточка — Рамос прыгал вперед двумя ногами. Просто в Мадриде привыкли к другому судейству, когда игрокам “Реала” дозволено все», — заявил он.

Уходя с поля, Рамос указал Пике на то, что он слишком много болтает, а потом ответил своему партнеру по сборной. «Реал» — это не «Барселона», где всегда говорят о судействе. К решению о моем удалении мы отнесемся с уважением, хоть это было и неправильное решение, — сказал Рамос в эфире beIN Sports.

Месси — лучший футболист в истории

Тем не менее, все скандалы и перепалки в этот вечер затмил Месси, решивший исход матча и достигший отметки в 500 мячей за «Барселону». В чемпионате Испании аргентинец забил 343 гола (в 377 матчах), в Кубке Испании — 43 (61), в еврокубках — 94 (115), в других турнирах — 20 (24). Месси в возрасте 13 лет оказался в молодежной команде «Барселоны». За основной состав клуба он дебютировал 16 октября 2004 года — в матче с «Эспаньолом», а свой первый гол за сине- гранатовых забил 1 мая 2005 года — в поединке с «Альбасете».

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после матча назвал Месси лучшим футболистом в истории. «Я многое видел в футболе, его голы этому подтверждение. “Барселона” — великий клуб, и Месси является его частью и историей», — приводит AS слова тренера.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан был более скуп на похвалу, но не отдать должное Месси не мог. «Месси — ключевой игрок “Барселоны”, и он снова забил два гола, с чем его можно поздравить. У него появляются шансы, он их реализует», — сказал Зидан.

Месси забил 23 гола в 34 матчах между «Реалом» и «Барселоной» и остался лучшим бомбардиром «класико» в составах обеих команд. При этом аргентинец, оформив дубль, побил рекорд легенды «Реала» Альфредо ди Стефано по количеству мячей в «класико» в чемпионате Испании. У ди Стефано было 14, у Месси стало 16.

«Барселона» набрала 75 очков в 33 матчах и обошла «Реал» в турнирной таблице чемпионата. У мадридцев матч в запасе и такое же количество очков, но «Реал» уступает по дополнительным показателям.