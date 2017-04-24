Серхио Рамос: Мои аплодисменты были адресованы Пике, а не арбитрам

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Он выразил мнение, что не заслуживал удаления на 77-й минуте встречи за фол на Лионеле Месси.

— В том эпизоде я опоздал, но цели нанести травму сопернику не было, — приводит Marca слова Рамоса. — Считаю, что это желтая карточка. Удаление — перебор. Мои аплодисменты были в адрес Пике, а не судей. Игроки «Барселоны» постоянно говорят о судействе, что в итоге дает результат.