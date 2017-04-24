Серхио Рамос: Мои аплодисменты были адресованы Пике, а не арбитрам
Защитник «Реала» Серхио Рамос подчеркнул после матча 33-го тура чемпионата Испании с «Барселоной», что игроки каталонского клуба постоянно говорят о судействе, и это дает результат.
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© AFP 2017
Он выразил мнение, что не заслуживал удаления на 77-й минуте встречи за фол на Лионеле Месси.
— В том эпизоде я опоздал, но цели нанести травму сопернику не было, — приводит Marca слова Рамоса. — Считаю, что это желтая карточка. Удаление — перебор. Мои аплодисменты были в адрес Пике, а не судей. Игроки «Барселоны» постоянно говорят о судействе, что в итоге дает результат.
Главные тренеры
|Зинедин Зидан
|Энрике Луис
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|16
|14
|Удары в створ
|9
|7
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|8
|6
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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