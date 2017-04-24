Испанские СМИ: Месси играл даже против своей команды и против судьи

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El Pais: «Много Месси для «Реала» в победе «Барселоны»

«Барселона» цепляется за чемпионат после победы на «Сантьяго Бернабеу», увенчанной аргентинским гением.

Интрига в чемпионате сохраняется, потому что есть Месси. Представление аргентинца вышло колоссальным во всех аспектах. Иногда ему приходилось играть против своей команды и против судьи. Но, несмотря на это, он имел разрушительный эффект для «сливочных». Лионелю «Барселона» обязана тем, что остается претендентом на чемпионский титул.

AS: «Месси решил что интрига в чемпионате остается»

Аргентинец по-императорски решил судьбу класико в последней атаки и вывел «Барселону» в лидеры чемпионата в ситуации, когда «Реал» уже считал титул наполовину выигранным, но остался вдесятером. Славный матч с двумя великолепными вратарями.

Месси решил, что интрига в чемпионате остается. Это произошло в компенсированное время, которое всегда было реаловским отрезком, в захватывающем матче, в котором оба вратаря были великолепны, а арбитр заслужил места в холодильнике. У Эрнандеса Эрнандеса была черная ночь, он совершил массу ошибок. А аргентинец показал свою футболку на «Сантьяго Бернабеу» в знак гордости. «Реал» проиграл эту русскую рулетку. В этот вечер не хватало точности Криштиану, тогда как лидером «Барселоны» был игрок мощнейший, несокрушимый. Когда он появляется, команда чувствует себя способной на все.

Sport: «Незабываемое празднование Месси… И новые фото для истории»

Аргентинский гений отпраздновал свой 500-й гол, сняв футболку и показав ее стадиону «Сантьяго Бернабеу».

Немногим более чем за один месяц Лео организовал две фотографии для истории барселонизма.

Лео Месси продолжил делать это. Аргентинский талант снова продемонстрировал, что является лучшим футболистом мира, и сделал это на поле главного соперника: на «Сантьяго Бернабеу». Именно там он забил свой 500-й гол за «Барселону», и празднование этого гола стало столь символичным. Лео сделал счет 2:3 и показал стадиону свою футболку, словно произнеся: «Привет, Я Лео Месси, помните мое имя». Его и так и не забывали, ведь Лео уже давно является лучшим бомбардиром в истории класико.

Ценность этого момента с призывом замолчать для «Сантьяго Бернабеу» сравнима с историческим фото барселонизма, сделанным лишь чуть более месяца назад. После решающего гола в ворота «ПСЖ» (6:1) Месси стал героем незабываемого фото, сделанного болельщиком с трибуны. Когда Месси говорит, забивая голы, то мир слушает. В том числе «Сантьяго Бернабеу».