Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29526953/
24 апреля 2017, 9:33 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Испанские СМИ: Месси играл даже против своей команды и против судьи

«СЭ» представляет обзор испанских СМИ после класико, в котором «Барселона» выиграла на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:2 благодаря дублю Лионеля Месси. EL PAIS.

СЭ представляет обзор испанских СМИ после <span class=error>класико</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

El Pais: «Много Месси для «Реала» в победе «Барселоны»

«Барселона» цепляется за чемпионат после победы на «Сантьяго Бернабеу», увенчанной аргентинским гением.

Интрига в чемпионате сохраняется, потому что есть Месси. Представление аргентинца вышло колоссальным во всех аспектах. Иногда ему приходилось играть против своей команды и против судьи. Но, несмотря на это, он имел разрушительный эффект для «сливочных». Лионелю «Барселона» обязана тем, что остается претендентом на чемпионский титул.

AS: «Месси решил что интрига в чемпионате остается»

Аргентинец по-императорски решил судьбу класико в последней атаки и вывел «Барселону» в лидеры чемпионата в ситуации, когда «Реал» уже считал титул наполовину выигранным, но остался вдесятером. Славный матч с двумя великолепными вратарями.

Месси решил, что интрига в чемпионате остается. Это произошло в компенсированное время, которое всегда было реаловским отрезком, в захватывающем матче, в котором оба вратаря были великолепны, а арбитр заслужил места в холодильнике. У Эрнандеса Эрнандеса была черная ночь, он совершил массу ошибок. А аргентинец показал свою футболку на «Сантьяго Бернабеу» в знак гордости. «Реал» проиграл эту русскую рулетку. В этот вечер не хватало точности Криштиану, тогда как лидером «Барселоны» был игрок мощнейший, несокрушимый. Когда он появляется, команда чувствует себя способной на все.

Sport: «Незабываемое празднование Месси… И новые фото для истории»

Аргентинский гений отпраздновал свой 500-й гол, сняв футболку и показав ее стадиону «Сантьяго Бернабеу».

Немногим более чем за один месяц Лео организовал две фотографии для истории барселонизма.

Лео Месси продолжил делать это. Аргентинский талант снова продемонстрировал, что является лучшим футболистом мира, и сделал это на поле главного соперника: на «Сантьяго Бернабеу». Именно там он забил свой 500-й гол за «Барселону», и празднование этого гола стало столь символичным. Лео сделал счет 2:3 и показал стадиону свою футболку, словно произнеся: «Привет, Я Лео Месси, помните мое имя». Его и так и не забывали, ведь Лео уже давно является лучшим бомбардиром в истории класико.

Ценность этого момента с призывом замолчать для «Сантьяго Бернабеу» сравнима с историческим фото барселонизма, сделанным лишь чуть более месяца назад. После решающего гола в ворота «ПСЖ» (6:1) Месси стал героем незабываемого фото, сделанного болельщиком с трибуны. Когда Месси говорит, забивая голы, то мир слушает. В том числе «Сантьяго Бернабеу».

23.04.2017 21:45 основной раунд: 33-й тур Santiago Bernabeu
Реал 2:3 Барселона
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Зинедин Зидан Энрике Луис
Голы
28′ Каземиру 14
85′ Хамес Родригес (Виейра да Силва Марселу) 10
10 Лионель Месси (И. Ракитич) 33′
4 Иван Ракитич 73′
10 Лионель Месси (Жорди Альба) 90+2′
Составы
Кейлор Навас 1
Даниэль Карвахаль 2
Виейра да Силва Марселу 12
77′ Серхио Рамос 4
Фернандес Иглесиас Начо 6
Тони Кроос 8
Лука Модрич 19
Криштиану Роналду 7
82′ Карим Бензема 9
Хамес Родригес 10
39′ Гарет Бэйл 11
Марко Асенсио 20
12′ 70′ Каземиру 14
81′ Матео Ковачич 16
1 Марк-Андре тер Штеген
20 Серхи Роберто
18 Жорди Альба
3 Жерар Пике
23 Самюэль Юмтити 39′
4 Иван Ракитич
8 Андрес Иньеста
9 Луис Суарес
10 Лионель Месси 90+3′
5 Серхио Бускетс
17 Пако Алькасер 70′
21 Андре Гомиш
Статистика
2 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 16
14 Удары в створ 9
7 Угловые 4
13 Фолы 8
6 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Полтысячи Месси: «Барселона» обыграла «Реал» в «класико» испанского футбола

Полтысячи Месси: «Барселона» обыграла «Реал» в «класико» испанского футбола

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. «Барселона» в Мадриде обыграла «Реал» со счетом 3:2 в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу и возглавила таблицу первенства. Героем матча стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, забивший победный мяч в компенсированное ко второму тайму время, гол стал 500-м для аргентинца в составе сине-гранатовых.
Еще 7 новостей  Все новости
22 апреля

Открытие стадиона в Санкт-Петербурге обернулось жутким скандалом

Ибрагимовичу придется завершить карьеру

Овечкина чуть не "сломали"