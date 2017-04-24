Жерар Пике: Рамоса удалили справедливо, просто «Реал» привык к другому судейству

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Испанец, получивший красную карточку, выражал крайнее недовольство решением арбитра и вступил с Пике в словесную перепалку.

— Это было чистое удаление — он летел вперед двумя ногами, — приводит Marca слова Пике. — Дело в том, что здесь привыкли к другому судейству.