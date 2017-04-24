Жерар Пике: Рамоса удалили справедливо, просто «Реал» привык к другому судейству
Защитник «Барселоны» Жерар Пике после матча 33-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (3:2) подчеркнул, что удаление на 77-й минуте встречи защитника мадридцев Серхио Рамоса было справедливым.
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Испанец, получивший красную карточку, выражал крайнее недовольство решением арбитра и вступил с Пике в словесную перепалку.
— Это было чистое удаление — он летел вперед двумя ногами, — приводит Marca слова Пике. — Дело в том, что здесь привыкли к другому судейству.
Главные тренеры
|Зинедин Зидан
|Энрике Луис
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|16
|14
|Удары в створ
|9
|7
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|8
|6
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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