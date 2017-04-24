Месси за 500. Главные цифры битвы #РеалБарса
Рекорды и просто цифры сумасшедшего матча чемпионата Испании «Реал» — «Барселона».
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1 В первый раз на «Сантьяго Бернабеу» «Барселона» побеждает в компенсированное время.
5 класико не может доиграть до конца
6 матчей не забивал Лионель Месси в класико. Гол в ворота «Реала» стал для него 22-м в истории главного противостояния Испании, аргентинец является его лучшим бомбардиром. Позже Месси забил и 23-й гол.
16 голов забил в матчах чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной» Лионель Месси, став рекордсменом. До этого в главном противостоянии примеры он делил первое место с Альфредо ди Стефано (14).
23 класико подряд забивает «Барселона». Это рекорд за всю историю — «Реал» с 1959 по 1969 годы забивал в 22-х.
23 гола забил «Реалу» Лионель Месси. Чаще огорчал королевский клуб лишь знаменитый форвард «Атлетика» Тельма Сарро — 24 раза.
35 последних игр между собой «Реал» и «Барселона» обходятся без нулевой ничьи. В последний раз счет 0:0 был зафиксирован в 2002 году в матче чемпионата Испании.
100 матчей Гарет Бэйл провел в чемпионате Испании, став третьим британским игроком — после Бекхэма (116) и Линекера (103), преодолевшим эту отметку.
500 голов забил за «Барселону» Лионель Месси во всех турнирах.
1 034 000 000 евро составляла стоимость стартовых составов «Реала» и «Барселоны» по оценке портала transfermarkt.de. В 510 миллионов оценены игроки мадридцев, 524 — каталонцев.
|Зинедин Зидан
|Энрике Луис
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|2
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|16
|14
|Удары в створ
|9
|7
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|8
|6
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
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