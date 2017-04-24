Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29526784/
24 апреля 2017, 1:56 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Месси за 500. Главные цифры битвы #РеалБарса

Рекорды и просто цифры сумасшедшего матча чемпионата Испании «Реал» — «Барселона».

Рекорды и просто цифры сумасшедшего матча чемпионата Испании Реал — Барселона. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

1 В первый раз на «Сантьяго Бернабеу» «Барселона» побеждает в компенсированное время.

5 класико не может доиграть до конца из-за удаления Серхио Рамос. Это рекорд противостояния. Причем три красных карточки были прямыми — это тоже рекорд.

6 матчей не забивал Лионель Месси в класико. Гол в ворота «Реала» стал для него 22-м в истории главного противостояния Испании, аргентинец является его лучшим бомбардиром. Позже Месси забил и 23-й гол.

16 голов забил в матчах чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной» Лионель Месси, став рекордсменом. До этого в главном противостоянии примеры он делил первое место с Альфредо ди Стефано (14).

23 класико подряд забивает «Барселона». Это рекорд за всю историю — «Реал» с 1959 по 1969 годы забивал в 22-х.

23 гола забил «Реалу» Лионель Месси. Чаще огорчал королевский клуб лишь знаменитый форвард «Атлетика» Тельма Сарро — 24 раза.

35 последних игр между собой «Реал» и «Барселона» обходятся без нулевой ничьи. В последний раз счет 0:0 был зафиксирован в 2002 году в матче чемпионата Испании.

100 матчей Гарет Бэйл провел в чемпионате Испании, став третьим британским игроком — после Бекхэма (116) и Линекера (103), преодолевшим эту отметку.

500 голов забил за «Барселону» Лионель Месси во всех турнирах.

1 034 000 000 евро составляла стоимость стартовых составов «Реала» и «Барселоны» по оценке портала transfermarkt.de. В 510 миллионов оценены игроки мадридцев, 524 — каталонцев.

23.04.2017 21:45 основной раунд: 33-й тур Santiago Bernabeu
Реал 2:3 Барселона
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Зинедин Зидан Энрике Луис
Голы
28′ Каземиру 14
85′ Хамес Родригес (Виейра да Силва Марселу) 10
10 Лионель Месси (И. Ракитич) 33′
4 Иван Ракитич 73′
10 Лионель Месси (Жорди Альба) 90+2′
Составы
Кейлор Навас 1
Даниэль Карвахаль 2
Виейра да Силва Марселу 12
77′ Серхио Рамос 4
Фернандес Иглесиас Начо 6
Тони Кроос 8
Лука Модрич 19
Криштиану Роналду 7
82′ Карим Бензема 9
Хамес Родригес 10
39′ Гарет Бэйл 11
Марко Асенсио 20
12′ 70′ Каземиру 14
81′ Матео Ковачич 16
1 Марк-Андре тер Штеген
20 Серхи Роберто
18 Жорди Альба
3 Жерар Пике
23 Самюэль Юмтити 39′
4 Иван Ракитич
8 Андрес Иньеста
9 Луис Суарес
10 Лионель Месси 90+3′
5 Серхио Бускетс
17 Пако Алькасер 70′
21 Андре Гомиш
Статистика
2 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 16
14 Удары в створ 9
7 Угловые 4
13 Фолы 8
6 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Рамос после удаления в матче с «Барселоной» поаплодировал судье и провоцировал Пике

Рамос после удаления в матче с «Барселоной» поаплодировал судье и провоцировал Пике

Защитник «Реала» Серхио Рамос может быть дисквалифицирован дополнительно за свое поведение после удаления в матче чемпионата Испании с «Барселоной» (2:3), сообщает Marca. Рамосу была показана красная карточка на 77-й минуте встречи за грубый подкат против Лионеля Месси.
Еще 7 новостей  Все новости
22 апреля

Открытие стадиона в Санкт-Петербурге обернулось жутким скандалом

Ибрагимовичу придется завершить карьеру

Овечкина чуть не "сломали"