Месси за 500. Главные цифры битвы #РеалБарса

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1 В первый раз на «Сантьяго Бернабеу» «Барселона» побеждает в компенсированное время.

5 класико не может доиграть до конца из-за удаления Серхио Рамос. Это рекорд противостояния. Причем три красных карточки были прямыми — это тоже рекорд.

6 матчей не забивал Лионель Месси в класико. Гол в ворота «Реала» стал для него 22-м в истории главного противостояния Испании, аргентинец является его лучшим бомбардиром. Позже Месси забил и 23-й гол.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">...... <a href="https://t.co/xYSo8xg6wu">pic.twitter.com/xYSo8xg6wu</a></p>— TvTHQ2 (@TvTHQ_) <a href="https://twitter.com/TvTHQ_/status/856226287391842306">23 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

16 голов забил в матчах чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной» Лионель Месси, став рекордсменом. До этого в главном противостоянии примеры он делил первое место с Альфредо ди Стефано (14).

23 класико подряд забивает «Барселона». Это рекорд за всю историю — «Реал» с 1959 по 1969 годы забивал в 22-х.

23 гола забил «Реалу» Лионель Месси. Чаще огорчал королевский клуб лишь знаменитый форвард «Атлетика» Тельма Сарро — 24 раза.

35 последних игр между собой «Реал» и «Барселона» обходятся без нулевой ничьи. В последний раз счет 0:0 был зафиксирован в 2002 году в матче чемпионата Испании.

100 матчей Гарет Бэйл провел в чемпионате Испании, став третьим британским игроком — после Бекхэма (116) и Линекера (103), преодолевшим эту отметку.

500 голов забил за «Барселону» Лионель Месси во всех турнирах.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вот он — 500-й гол Месси за "Барсу" <a href="https://twitter.com/hashtag/ElClasico?src=hash">#ElClasico</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Messi?src=hash">#Messi</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FORCABARCA?src=hash">#FORCABARCA</a> <a href="https://t.co/IMuQANWcFs">pic.twitter.com/IMuQANWcFs</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/856248928328699907">23 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

1 034 000 000 евро составляла стоимость стартовых составов «Реала» и «Барселоны» по оценке портала transfermarkt.de. В 510 миллионов оценены игроки мадридцев, 524 — каталонцев.