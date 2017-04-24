Ибрагимович: Я вернусь даже сильнее, сдаваться — не вариант
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович дал понять, что не намерен завершать карьеру, несмотря на серьёзную травму колена.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Некоторые СМИ предполагали, что 35-летний шведский форвард может отказаться от продолжения карьеры.
«Прежде всего: спасибо за поддержку и любовь. Не новость, что я получил травму и на время выбыл из футбола. Я пройду через это, как все остальные, и вернусь даже сильнее. Только я решаю, когда пришло время остановиться, и никто другой. Сдаваться — не вариант. Скоро увидимся», — написал Ибрагимович в своём аккаунте в «Инстаграме».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter