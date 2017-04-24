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24 апреля 2017, 1:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ибрагимович: Я вернусь даже сильнее, сдаваться — не вариант

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович дал понять, что не намерен завершать карьеру, несмотря на серьёзную травму колена.

Нападающий Манчестер Юнайтед <span class=error>Златан</span> Ибрагимович дал понять что не намерен завершать карьеру несмотря на серьёзную травму колена. Увеличить
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Некоторые СМИ предполагали, что 35-летний шведский форвард может отказаться от продолжения карьеры.

«Прежде всего: спасибо за поддержку и любовь. Не новость, что я получил травму и на время выбыл из футбола. Я пройду через это, как все остальные, и вернусь даже сильнее. Только я решаю, когда пришло время остановиться, и никто другой. Сдаваться — не вариант. Скоро увидимся», — написал Ибрагимович в своём аккаунте в «Инстаграме».

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