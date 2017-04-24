«Порту» сыграл вничью с «Фейренши» в 30-м туре чемпионата Португалии по футболу
МОСКВА, 24 апр —
Р-Спорт. Футболисты «Порту» и «Фейренши» разошлись миром в матче 30-го тура чемпионата Португалии.
Игра, прошедшая в воскресенье в Порту, закончилась без забитых голов — 0:0.
«Порту» с 69 очками занимает второе место в чемпионате, отставая на три балла от лидера — лиссабонской «Бенфики». «Фейренши» с 36 очками располагается на девятой позиции.
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