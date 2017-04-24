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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29526587/
24 апреля 2017, 1:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Канте признан игроком сезона в АПЛ по версии PFA

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте признан лучшим игроком сезона-2016/17 в АПЛ по версии Профсоюза профессиональных футболистов Великобритании. 26-летний футболист удостоен этого приза впервые в карьере.

На награду, помимо Канте, были номинированы Эден Азар («Челси»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).

Канте стал третьим французом, получившим эту награду. Ранее игроками года в АПЛ признавались Патрик Виера (2001) и Тьерри Анри (2004, 2006).

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