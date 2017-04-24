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24 апреля 2017, 0:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Монако» выиграл седьмой матч в Лиге 1 подряд и обошёл «ПСЖ»

«Монако» выиграл у «Лиона» в матче 34-го тура французской Лиги 1.

Монако выиграл у Лиона в матче 34-го тура французской Лиги 1. Увеличить
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Встреча проходила в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Монегаски одержали седьмую победу в турнире подряд.

На 36-й минуте Радамель Фалькао вывел «Монако» вперёд. На исходе первого тайма Килиан Мбаппе удвоил преимущество гостей. На 51-й минуте Лука Тусар отыграл один мяч.

«Монако» (80 очков) сравнялся с «ПСЖ» по количеству набранных очков и занимает первое место в Лиге 1 по дополнительным показателям, имея матч в запасе. «Лион» (54 балла) идёт пятым и также имеет игру в запасе.

23.04.2017 22:15 основной раунд: 34-й тур Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Лион 1:2 Монако
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Брюно Женезьо Леонарду Жардим
Голы
51′ Люка Тузар 29
9 Радамель Фалькао 36′
29 Кильян Мбаппе 44′
Составы
Антони Лопеш 1
Николя Нкулу 3
Муктар Диакаби 5
67′ Рафаэл да Силва 20
Мемфис Депай 9
Люка Тузар 29
Мачей Рыбус 31
Максвел Гнали Корне 27
22′ 78′ Жордан Ферри 12
Максим Гоналон 21
78′ Серхи Дардер 14
Уссем Ауа 25
72′ Жан-Филипп Матета 19
Матье Вальбуэна 28
1 Даниэль Субашич
2 Фабинью
5 Жемерсон
24 Андреа Раджи
25 Камиль Глик
7 Набиль Дирар
10 Бернарду Силва
14 Темуе Бакайоко
27 Тома Лемар 65′
29 Кильян Мбаппе 80′
18 Валер Жермен
9 Радамель Фалькао 87′
8 Жоау Моутинью
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 14
3 Удары в створ 6
7 Угловые 6
14 Фолы 12
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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