«Монако» выиграл седьмой матч в Лиге 1 подряд и обошёл «ПСЖ»

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Встреча проходила в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Монегаски одержали седьмую победу в турнире подряд.

На 36-й минуте Радамель Фалькао вывел «Монако» вперёд. На исходе первого тайма Килиан Мбаппе удвоил преимущество гостей. На 51-й минуте Лука Тусар отыграл один мяч.

«Монако» (80 очков) сравнялся с «ПСЖ» по количеству набранных очков и занимает первое место в Лиге 1 по дополнительным показателям, имея матч в запасе. «Лион» (54 балла) идёт пятым и также имеет игру в запасе.