«Монако» выиграл седьмой матч в Лиге 1 подряд и обошёл «ПСЖ»
«Монако» выиграл у «Лиона» в матче 34-го тура французской Лиги 1.
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Встреча проходила в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Монегаски одержали седьмую победу в турнире подряд.
На 36-й минуте Радамель Фалькао вывел «Монако» вперёд. На исходе первого тайма Килиан Мбаппе удвоил преимущество гостей. На 51-й минуте Лука Тусар отыграл один мяч.
«Монако» (80 очков) сравнялся с «ПСЖ» по количеству набранных очков и занимает первое место в Лиге 1 по дополнительным показателям, имея матч в запасе. «Лион» (54 балла) идёт пятым и также имеет игру в запасе.
|23.04.2017 22:15
|основной раунд: 34-й тур
|Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
|Брюно Женезьо
|Леонарду Жардим
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|6
|7
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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