Не класико, а тяжелый рок! Месси принес «Барсе» победу над «Реалом»
В безбашенном матче каталонцы одолели мадридский клуб и догнали его в чемпионате Испании.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ ЗИДАНОМ
В 2015 году все мы мечтали оказаться на месте Луиса Энрике. Не в январе, конечно, когда тренер «Барселоны» конфликтовал с Месси, а позже, когда у
Но тут на «Сантьяго Бернабеу» появился Зинедин Зидан. Вроде бы
Зато Зиданом хотя быть все. Еще бы: перспективный тренер одного из сильнейших клубов планеты, который уже выиграл Лигу чемпионов и может взять вторую подряд. Не говоря уже о том, что в трофейной комнате Зидана уже целый стог призов различной ценности.
«Реал» неубедителен в этом сезоне. «Королевичи» лидируют, побеждают, но безапелляционно называть мадридцев сильнейшим клубом мира нельзя. Поэтому зыбкое преимущество команды Зидана в чемпионате могло рассыпаться в прах уже в воскресенье одним движением
«РЕАЛ» В ОКЕАНЕ ФАНАТОВ
«Реал» обожаем. Это точно можно говорить определенно, без тени иронии. Бывали смутные времена, когда сами болельщики клуба размахивали белыми платками, показывали команде и тренеру на свое недовольство. Но сейчас мадридцы находятся на пике популярности, что лишний раз доказал приезд команды на «Сантьяго Бернабеу». Автобус с «Реалом»
Разумеется, к класико хозяйские фанаты приготовили нечто особое. Испанские болельщики не так уж часто мастерят баннеры, хотя умеют. Вот изумительный перфоманс, на котором изображены трофеи за победы в Лиге чемпионов и чемпионате Испании, а также подпись «Мир — это «Реал» или «Мир реален». Как хотите, так и понимайте.
Мир, может быть, и реален, а вот пенальти на второй минуте реальностью не стал. Да, вы правильно, и класико тоже не обошлось без вопросов к судьям. Но момент на старте встречи не вызвал столько споров, сколько другие. Юмтити задел Криштиану Роналду в своей штрафной, но арбитр с двойной фамилией Эрнандес Эрнандес никак не отреагировал на эпизод.
МЕССИ СНОВА В КРОВИ
Игра складывалась предсказуемо: «Реал» отдал инициативу «Барселоне», но при этом встречал гостей на каждом клочке поля и очень высоко прессинговал. Но
Каземиру был главным героем первого тайма не только
Месси вообще никто не жалел всю игру. Зидан будто дал установку во что бы то ни стало сломать ноги лидеру «Барселоны», причем лучше сразу две. Но вместо этого игроки хозяев выбили аргентинцу зуб. Марселу доразмахивался локтями так, что попал по челюсти сопернику. Во втором матче подряд аргентинец пустил кровь. Но если в игре с «Ювентусом» была небольшая царапина, то сейчас Месси буквально плевался кровью и несколько минут бегал с бумажным платком в зубах. А потом выбросил его, обмотал всю оборону «Реала» и забил. Он точно не с этой планеты, пусть и в его жилах течет кровь, в чем мы убедились.
ПОЛТЫСЯЧИ АРГЕНТИНЦА
После перерыва сумасшествие продолжилось. «Реал» показывал удивительную точность — почти все удары мадридцев попадали в створ, так что тер Штеген быстро исправился за свою ошибку в пропущенном мяче. Роналду, Бензема — да кто угодно. Все попадало в немца. Или мимо — в одном из моментов Криштиану отправил мяч выше ворот с нескольких метров.
Чудеса творил и Навас, но и он ничего не мог поделать с ударом Ракитича, которого теперь впору называть Рокетичем. 2:1 — и тут интрига в чемпионате вновь ожила. А совсем проснулась она, когда в концовке Рамос двумя ногами срубил Месси под самый корешок. Эрнандес Эрнандес не колебался — до свидания, капитан «Реала».
Пике тут же должен был приносить «Барсе» победу, но в упор попал в Наваса. То самое знаменитое многоточие, написанное защитником во время игры «Баварии» с «Реалом», было бы уместно и сейчас.
Слов не было у болельщиков «Барсы» и когда в большинстве их команда пропустила. Сработала замена Зидана — Родригес вышел и пустил мяч между ушей тер Штегена. 2:2 — ну хотя бы на этом бесшабашное класико закончится?
Нет. Такая игра не могла завершиться обыденно. Когда уже истекало добавленное время отчаявшаяся «Барса» большими силами побежала вперед — и тут Месси лишний раз доказал, что он лучший. Конечно, «Реалу» не хватило Рамоса, но
|Зинедин Зидан
|Энрике Луис
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|2
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|16
|14
|Удары в створ
|9
|7
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|8
|6
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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