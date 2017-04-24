Не класико, а тяжелый рок! Месси принес «Барсе» победу над «Реалом»

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ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ ЗИДАНОМ

В 2015 году все мы мечтали оказаться на месте Луиса Энрике. Не в январе, конечно, когда тренер «Барселоны» конфликтовал с Месси, а позже, когда у сине-гранатовых все было замечательно. Победа над «Баварией» Пепа Гвардьолы. Чемпионство. Кубок Испании. Лига чемпионов. «Реал» уволил Карло Анчелотти и зачем-то назначил на освободившийся пост Рафаэля Бенитеса. Сумасшедшая победа над «Севильей» в Суперкубке УЕФА. Уничтожение «Реала» в Мадриде со счетом 4:0 и отставка Бенитеса. Живи и радуйся.

Но тут на «Сантьяго Бернабеу» появился Зинедин Зидан. Вроде бы тренер-новичок, ничего страшного. Но «Реал» внезапно расцвел, одолел «Барсу» на «Камп Ноу», а в следующем сезоне захватил лидерство в чемпионате. А вечные конкуренты забарахлили. Второй год подряд сине-гранатовые не добрались даже до полуфинала Лиги чемпионов и сдали позиции во внутреннем первенстве. Все. Никто больше не хочет быть Луисом Энрике.

Зато Зиданом хотя быть все. Еще бы: перспективный тренер одного из сильнейших клубов планеты, который уже выиграл Лигу чемпионов и может взять вторую подряд. Не говоря уже о том, что в трофейной комнате Зидана уже целый стог призов различной ценности.

«Реал» неубедителен в этом сезоне. «Королевичи» лидируют, побеждают, но безапелляционно называть мадридцев сильнейшим клубом мира нельзя. Поэтому зыбкое преимущество команды Зидана в чемпионате могло рассыпаться в прах уже в воскресенье одним движением кого-нибудь из сине-гранатовых волшебников.

«РЕАЛ» В ОКЕАНЕ ФАНАТОВ

«Реал» обожаем. Это точно можно говорить определенно, без тени иронии. Бывали смутные времена, когда сами болельщики клуба размахивали белыми платками, показывали команде и тренеру на свое недовольство. Но сейчас мадридцы находятся на пике популярности, что лишний раз доказал приезд команды на «Сантьяго Бернабеу». Автобус с «Реалом» еле-еле прорвался сквозь сливочный океан своих болельщиков. Это надо видеть.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I've never seen anything like this. <a href="https://twitter.com/hashtag/HalaMadrid?src=hash">#HalaMadrid</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/RealBarca?src=hash">#RealBarca</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/elclasico?src=hash">#elclasico</a> <a href="https://t.co/xzLsryuwTn">pic.twitter.com/xzLsryuwTn</a></p>— REAL MADRID ♔ (@1REALMADFAN) <a href="https://twitter.com/1REALMADFAN/status/856203988290514944">23 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Разумеется, к класико хозяйские фанаты приготовили нечто особое. Испанские болельщики не так уж часто мастерят баннеры, хотя умеют. Вот изумительный перфоманс, на котором изображены трофеи за победы в Лиге чемпионов и чемпионате Испании, а также подпись «Мир — это «Реал» или «Мир реален». Как хотите, так и понимайте.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">"The World Is Real"<a href="https://twitter.com/hashtag/ElClasico?src=hash">#ElClasico</a> <a href="https://t.co/x3xOdXytPD">pic.twitter.com/x3xOdXytPD</a></p>— B/R Football (@brfootball) <a href="https://twitter.com/brfootball/status/856223280277094401">23 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Мир, может быть, и реален, а вот пенальти на второй минуте реальностью не стал. Да, вы правильно, и класико тоже не обошлось без вопросов к судьям. Но момент на старте встречи не вызвал столько споров, сколько другие. Юмтити задел Криштиану Роналду в своей штрафной, но арбитр с двойной фамилией Эрнандес Эрнандес никак не отреагировал на эпизод.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">How is this not a penalty? <a href="https://twitter.com/hashtag/ElClasico?src=hash">#ElClasico</a> <a href="https://t.co/ggTHPSG5jL">pic.twitter.com/ggTHPSG5jL</a></p>— KAY #Bernabeu_Babe (@Bernabeu_Babe) <a href="https://twitter.com/Bernabeu_Babe/status/856219796991508480">23 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

МЕССИ СНОВА В КРОВИ

Игра складывалась предсказуемо: «Реал» отдал инициативу «Барселоне», но при этом встречал гостей на каждом клочке поля и очень высоко прессинговал. Но сине-гранатовые были к этому готовы — это не первый матч, когда соперники их встречали в собственной штрафной. И не первый матч, когда «Барса» пропускает со «стандарта». Тер Штеген явно ошибся на выходе, а Каземиру забыли все одноклубники немца. Как итог — 1:0 и агония чемпионской гонки.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="pt" dir="ltr">Real Madrid 1-0 Barcelona (Casemiro GOAL 28') <a href="https://t.co/nnjfYi2fK0">pic.twitter.com/nnjfYi2fK0</a></p>— Europe Goalz (@EuropeGoalz) <a href="https://twitter.com/EuropeGoalz/status/856225179642589184">23 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Каземиру был главным героем первого тайма не только из-за гола, но и из-за противостояния с Месси. Бразилец трижды нарушил правила на аргентинце до перерыва, но получил желтую карточку только за первый фол. Хотя третий тоже тянул на предупреждение.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ar" dir="rtl">كاسيميرو <a href="https://t.co/58xGUkVpl6">pic.twitter.com/58xGUkVpl6</a></p>— FCB Media (@FCB_Media12) <a href="https://twitter.com/FCB_Media12/status/856230085849907201">23 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Месси вообще никто не жалел всю игру. Зидан будто дал установку во что бы то ни стало сломать ноги лидеру «Барселоны», причем лучше сразу две. Но вместо этого игроки хозяев выбили аргентинцу зуб. Марселу доразмахивался локтями так, что попал по челюсти сопернику. Во втором матче подряд аргентинец пустил кровь. Но если в игре с «Ювентусом» была небольшая царапина, то сейчас Месси буквально плевался кровью и несколько минут бегал с бумажным платком в зубах. А потом выбросил его, обмотал всю оборону «Реала» и забил. Он точно не с этой планеты, пусть и в его жилах течет кровь, в чем мы убедились.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">PROOF: Lionel Messi is a human after all. ? <a href="https://t.co/r81PhZMn42">pic.twitter.com/r81PhZMn42</a></p>— SPORF (@Sporf) <a href="https://twitter.com/Sporf/status/856223500943667202">23 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПОЛТЫСЯЧИ АРГЕНТИНЦА

После перерыва сумасшествие продолжилось. «Реал» показывал удивительную точность — почти все удары мадридцев попадали в створ, так что тер Штеген быстро исправился за свою ошибку в пропущенном мяче. Роналду, Бензема — да кто угодно. Все попадало в немца. Или мимо — в одном из моментов Криштиану отправил мяч выше ворот с нескольких метров.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">How did you miss that one Ronaldo?<a href="https://twitter.com/hashtag/ElClasico?src=hash">#ElClasico</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/RealMadrid?src=hash">#RealMadrid</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Barcelona?src=hash">#Barcelona</a> <a href="https://t.co/XdPWbOqZfB">pic.twitter.com/XdPWbOqZfB</a></p>— ValueWins (@WinsValue) <a href="https://twitter.com/WinsValue/status/856239593909354496">23 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Чудеса творил и Навас, но и он ничего не мог поделать с ударом Ракитича, которого теперь впору называть Рокетичем. 2:1 — и тут интрига в чемпионате вновь ожила. А совсем проснулась она, когда в концовке Рамос двумя ногами срубил Месси под самый корешок. Эрнандес Эрнандес не колебался — до свидания, капитан «Реала».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ar" dir="rtl">طرد راموس <a href="https://t.co/b2yHXSowvD">pic.twitter.com/b2yHXSowvD</a></p>— FCB Media (@FCB_Media12) <a href="https://twitter.com/FCB_Media12/status/856242160341045250">23 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Пике тут же должен был приносить «Барсе» победу, но в упор попал в Наваса. То самое знаменитое многоточие, написанное защитником во время игры «Баварии» с «Реалом», было бы уместно и сейчас.

Слов не было у болельщиков «Барсы» и когда в большинстве их команда пропустила. Сработала замена Зидана — Родригес вышел и пустил мяч между ушей тер Штегена. 2:2 — ну хотя бы на этом бесшабашное класико закончится?

Нет. Такая игра не могла завершиться обыденно. Когда уже истекало добавленное время отчаявшаяся «Барса» большими силами побежала вперед — и тут Месси лишний раз доказал, что он лучший. Конечно, «Реалу» не хватило Рамоса, но сине-гранатовым какая разница? Точный удар с фирменной левой — и аргентинец забил 500-й гол за каталонский клуб. Какой юбилей! Какой гол! Какой матч!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ar" dir="rtl">هدف الأفضل في التااااااااااااريخ <a href="https://t.co/6rPzwqxKPm">pic.twitter.com/6rPzwqxKPm</a></p>— FCB Media (@FCB_Media12) <a href="https://twitter.com/FCB_Media12/status/856247266075697154">23 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>