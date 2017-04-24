Месси забил за «Барселону» 500-й гол в карьере

В воскресенье 29-летний Месси отметился дублем в ворота мадридского «Реала» и помог своей команде победить со счетом 3:2. После этого матча «Барселона» набрала 75 очков в 33 играх чемпионата и обошла «Реал» в турнирной таблице. У мадридцев матч в запасе и такое же количество очков, но «Реал» уступает по дополнительным показателям.

Месси перешел в «Барселону» в возрасте 13 лет. В составе испанского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Также аргентинец пять раз завоевывал «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира.