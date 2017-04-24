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24 апреля 2017, 0:44 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Месси забил за «Барселону» 500-й гол в карьере

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Аргентинский форвард испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси достиг отметки в 500 забитых мячей в матчах за команду во всех турнирах. Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.

В воскресенье 29-летний Месси отметился дублем в ворота мадридского «Реала» и помог своей команде победить со счетом 3:2. После этого матча «Барселона» набрала 75 очков в 33 играх чемпионата и обошла «Реал» в турнирной таблице. У мадридцев матч в запасе и такое же количество очков, но «Реал» уступает по дополнительным показателям.

Месси перешел в «Барселону» в возрасте 13 лет. В составе испанского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Также аргентинец пять раз завоевывал «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира.

23.04.2017 21:45 основной раунд: 33-й тур Santiago Bernabeu
Реал 2:3 Барселона
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Зинедин Зидан Энрике Луис
Голы
28′ Каземиру 14
85′ Хамес Родригес (Виейра да Силва Марселу) 10
10 Лионель Месси (И. Ракитич) 33′
4 Иван Ракитич 73′
10 Лионель Месси (Жорди Альба) 90+2′
Составы
Кейлор Навас 1
Даниэль Карвахаль 2
Виейра да Силва Марселу 12
77′ Серхио Рамос 4
Фернандес Иглесиас Начо 6
Тони Кроос 8
Лука Модрич 19
Криштиану Роналду 7
82′ Карим Бензема 9
Хамес Родригес 10
39′ Гарет Бэйл 11
Марко Асенсио 20
12′ 70′ Каземиру 14
81′ Матео Ковачич 16
1 Марк-Андре тер Штеген
20 Серхи Роберто
18 Жорди Альба
3 Жерар Пике
23 Самюэль Юмтити 39′
4 Иван Ракитич
8 Андрес Иньеста
9 Луис Суарес
10 Лионель Месси 90+3′
5 Серхио Бускетс
17 Пако Алькасер 70′
21 Андре Гомиш
Статистика
2 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 16
14 Удары в створ 9
7 Угловые 4
13 Фолы 8
6 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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