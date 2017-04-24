Месси забил за «Барселону» 500-й гол в карьере
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Аргентинский форвард испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси достиг отметки в 500 забитых мячей в матчах за команду во всех турнирах. Об этом сообщает
пресс-служба каталонцев.
В воскресенье 29-летний Месси отметился дублем в ворота мадридского «Реала» и помог своей команде победить со счетом 3:2. После этого матча «Барселона» набрала 75 очков в 33 играх чемпионата и обошла «Реал» в турнирной таблице. У мадридцев матч в запасе и такое же количество очков, но «Реал» уступает по дополнительным показателям.
Месси перешел в «Барселону» в возрасте 13 лет. В составе испанского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Также аргентинец пять раз завоевывал «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира.
Главные тренеры
|Зинедин Зидан
|Энрике Луис
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|16
|14
|Удары в створ
|9
|7
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|8
|6
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter